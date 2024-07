Emergenza randagi, il canile è strapieno 

È emergenza randagismo in Trexenta. I canili, strapieni,al collasso e spesso dimenticati dalle istituzioni, non riescono a gestire i numerosissimi ingressi e sono per questo costretti a compiere una scelta su chi aiutare, prediligendo feriti, cuccioli e femmine.

Tutto esaurito

A confermarlo è Elena Pisu, 57enne di Settimo San Pietro, responsabile del canile comunale di Ortacesus “Rifugio Bau”. «Siamo in piena emergenza, non abbiamo più posto - dichiara - Questo è un periodo critico per tutti i canili, perché gli ingressi toccano il picco. Avremmo molti meno ospiti al Rifugio, se le persone entrassero nell’ottica di non prendere più cani dalle cucciolate casalinghe: vanno presi in adozione dai canili dove sono microchippati e hanno l’obbligo di sterilizzazione altrimenti non usciremo mai più da questa situazione che sta diventando sempre più tragica».

Uno dei problemi che alimentano la piaga del randagismo è anche la mancata sterilizzazione dei cani dei pastori. «Le amministrazioni della Trexenta devono lavorare sugli allevamenti perché il problema sono anche i cani degli ovili che vanno sterilizzati - aggiunge Pisu - Occorre lavorare sul campo, assieme ai vigili come abbiamo fatto anni fa a Quartu Sant’Elena. I sindaci devono prendere posizione e lavorare sul territorio assieme a noi volontari perché il canile è un posto di accoglienza in attesa di trovare una casa: i cani non devono entrarci perché non devono esserci randagi in giro per il paese».

Le storie

Nonostante il Rifugio Bau di Ortacesus sia in difficoltà, Pisu e i tanti volontari che vi lavorano, continuano instancabilmente a occuparsi dei quasi duecento ospiti, molti dei quali non hanno conosciuto altra realtà se non quella del canile e hanno storie tragiche di maltrattamenti e abbandono. Come Holdy e Zack (17 e 11 anni), che nonostante la buona salute hanno difficoltà a trovare una famiglia a causa della loro età avanzata, oppure Luce, di nove anni con tre zampe. O ancora Taz, investito da cucciolo e che ha subito diverse operazioni e Patrizio, abbandonato pelle e ossa e invaso da pulci e zecche ad appena un anno d’età. «Cerchiamo di spingere maggiormente sui nostri canali social le loro adozioni, ma è difficile - spiega Angelica Ledda, 25enne di Selegas, volontaria - cerchiamo di rendere gli ultimi anni della loro vita sereni. Nel frattempo si godono la vita coccolati e curati da noi, con la speranza che trovino una persona che li adotti».

RIPRODUZIONE RISERVATA