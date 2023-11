Emergenza povertà, è allarme 

A Macomer più di 2 mila persone vivono in povertà. Sono impietosi e preoccupanti i numeri emersi anche sullo spopolamento. Da una parte l’allarme lanciato dal gruppo consiliare “Macomer 2030”, dall’altra quello dell’associazione “Nino Carrus”. In entrambi i casi vengono evidenziati i dati legati alle povertà, alla disoccupazione e allo spopolamento. Fenomeni sui quali si sono confrontati esponenti politici regionali.

Assistenza

Nell’incontro organizzato dal gruppo consiliare “Macomer 2030” è emerso che su 9.334 abitanti, ben 2050 persone, tutte adulte, sono senza un lavoro, in cassa integrazione, Naspi o reddito di cittadinanza. Tanti ricorrono all’assistenza della Caritas, che distribuisce settimanalmente generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, in particolare dove ci sono bambini. Una situazione drammatica che tende a peggiorare nei prossimi mesi e anni.

Area industriale

La grave situazione colpisce l’intero Marghine, andando a toccare tutti i settori dell’economia, a iniziare dal commercio che, sin dal dopoguerra, è stato il traino. A questo si aggiunge la grave crisi del lavoro e la mancanza di prospettive di rilancio anche dell’area industriale di Tossilo, che non riesce a decollare, nonostante i cospicui investimenti fatti dalla Regione soprattutto nel settore dei rifiuti. A rendere ancor più difficile la situazione c’è il desolante quadro legato alla crisi demografica, tra spopolamento e invecchiamento.

Trend demografico

Il gruppo “Macomer 2030” espone preoccupanti dati: dagli anni Novanta fi no ai giorni nostri, Macomer ha il18 % degli abitanti in meno. La situazione tende a peggiorare giorno dopo giorno. Dagli 11.404 abitanti del 1991 si è passati ai 9.334 attuali (dato aggiornato a settembre). Una calo demografico continuo. Quali strategie di rilancio e quali prospettive sono i temi che hanno animato il dibattito promosso dal gruppo consiliare “Macomer 2030” con il suo leader Luca Pirisi e Luciana Uda, esponenti di minoranza. «L’incontro - dice Pirisi - ha rappresentato la prima tappa di un nuovo percorso partecipativo che vuole avvicinare la gente all’amministrazione locale e favorire la definizione di nuovi piani di sviluppo del territorio per dare risposte ai grandi problemi».

