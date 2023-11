Emergenza povertà, 113mila famiglie sarde in fila alla Caritas 

Filippo ha intrapreso un corso di formazione per iniziare un nuovo lavoro. Gabriele, armatore, dopo aver perduto la sua barca, è riuscito a riprenderla e a continuare la sua attività. Giacomo, invece, 50 anni, è un lavoratore precario. Antonio, dopo aver chiuso il suo negozio di generi alimentari perché non riusciva a far fronte ai costi, è riuscito a riavviare la sua attività come ambulante.

La rete di contatti

Nomi di fantasia, storie vere. Sono alcuni dei ritratti delle persone che, smarrite a causa dell’inflazione, della perdita del lavoro, dei conti che a fine mese non tornano, da una separazione o da qualche dipendenza, hanno bussato alle porte della Caritas per chiedere una mano d’aiuto e riprendere in mano la propria vita. Ritratti che vengono raccontati nel diciottesimo report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna, presentato dalla Caritas ieri nella sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda a Cagliari (e trasmesso in diretta streaming sul sito unionesarda.it), in vista della settima Giornata mondiale dei poveri, domenica 19 novembre. «Dall’ascolto delle problematiche non sempre riusciamo a trovare una soluzione, ma sempre un percorso risolutivo», spiega don Marco Statzu, delegato regionale Caritas. «Attraverso il report raccontiamo il contrasto al lavoro povero indirizzando le persone alla formazione e poi introducendole nel mondo del lavoro grazie alla nostra rete di contatti». Un osservatorio sulla realtà economica e sociale dell’Isola grazie all’operato che sul territorio svolgono i centri di ascolto diocesani.

L’osservatorio

Sono 36 i comuni coinvolti nell’indagine, dove gli operatori hanno ascoltato, una o più volte, quasi 10 mila persone con uno o più disagi sia personali che familiari. «Il nostro report riporta lo spaccato di una Sardegna sfiancata dalla povertà che, dicono gli indicatori Istat, è in leggerissima flessione», spiega Raffaele Callia, responsabile del servizio studi e ricerche della Caritas regionale, «è in calo dello 0,4%, ma i numeri dicono che le richieste agli sportelli sono rimaste più o meno le stesse».

Chi chiede aiuto

Nell’Isola, lo scorso anno, circa 113 mila famiglie - il 15,3 per cento della popolazione residente - hanno vissuto in condizioni di povertà relativa (nel 2021 erano oltre 116 mila), senza riuscire dunque a mantenere uno standard di vita medio. A essersi rivolti ai centri d’accoglienza sono per lo più italiani. Quasi una persona su due è un quarantenne o un cinquantenne. Ma l’analisi fa riemergere anche una fragilità al femminile: un fenomeno che potrebbe dipendere dalla difficoltà maggiore per le donne di farsi spazio nel mondo del lavoro. Sono poi sempre le donne ad aver chiesto aiuto per la prima volta alla Caritas per conto della famiglia d’appartenenza, fra cui molte straniere. Inoltre, più bassa è la scolarità e più alta è l’esposizione al disagio sociale.

Ultima spiaggia

«L’incontro con la Caritas è per molte persone l’ultima spiaggia», sottolinea don Marco. Ma cosa chiedono allo sportello d’ascolto? Beni o servizi materiali (80,4%): i pasti serviti tramite le mense, i viveri confezionati (oltre ai buoni pasto) e alimentari; i prodotti per neonati, materiale sanitario, i biglietti per il trasporto pubblico, i prodotti per l’igiene personale e domestica. Ma anche aiuti economici (11,3%): bollette e tasse (il 39,7% dei sussidi erogati), alimentari (16,6%), affitti o spese legate all’abitazione (15,1%), spese sanitarie (3,3%), pratiche burocratiche (3,1%), trasporto (1,4%) e per la scuola (0,5%).

