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Calasetta
28 maggio 2026 alle 00:09

Emergenza posidonia nelle spiagge 

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Calasetta guarda alle sue spiagge con attenzione e preoccupazione in vista dell’estate. Le mareggiate dell’ultima fase invernale hanno modificato gli arenili e alimentando il dibattito tra residenti e turisti.

Osservate speciali sono Sottotorre e Spiaggia Grande, dove i banchi di posidonia accumulati sull’arenile attendono di essere rimossi e spostati ai lati, così da rendere più agevole la fruizione degli arenili. A spiaggia Salina, invece, le richieste riguardano soprattutto il recupero delle passerelle per disabili e passeggini, ormai sepolte dalla sabbia da anni, oltre alla situazione del vecchio bar chiuso da tempo e diventato luogo di degrado e incursioni notturne.Sul tema è intervenuto il sindaco Antonello Puggioni. «È giusto assumersi le responsabilità - ha detto il sindaco - alcuni obiettivi e promesse non sono stati raggiunti nei tempi previsti. Chiedo scusa per lo stato delle spiagge e per l’assenza dei chioschi, anche se la gestione spettava ai privati».

L’intervento arriva dopo le tante lamentele sui social e il sindaco non si tira indietro nel dibattito: «Governare significa affrontare difficoltà continue, spesso senza risultati immediati, ma l’impegno da parte nostra è totale. – dice – Continueremo a lavorare con onestà, trasparenza e spirito di servizio, per risolvere i problemi e migliorare il nostro paese. Sulla pulizia spiagge così come già fatto lo scorso anno, ci stiamo organizzando e a breve nessuno avrà più da lamentarsi, compatibilmente con le mareggiate e le volontà della natura». (s. g.)

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