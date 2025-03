Emergenza Portovesme: «Un passo avanti, ma non si perda tempo»  

Un confronto permanente sul caso Sulcis e nuovo incontro programmato per il 23 aprile. La vertenza del polo industriale di Portoscuso riparte dal vertice che si è tenuto ieri mattina a Roma nella sede del ministero delle imprese e del made in Italy. Il Governo ha ribadito che le produzioni dell’area di Portovesme restano strategiche per il Paese. Durante l’incontro si è parlato anche di nuovi potenziali investitori pronti a rilevare alcune aziende, ma per il momento non filtrano né nomi né indiscrezioni sui potenziali player. I sindacati dei metalmeccanici hanno apprezzato quanto ribadito dai funzionari del ministero, ma chiedono tempi stretti per affrontare l’emergenza.

La vertenza riparte

L’incontro è stato convocato in seguito alla protesta esplosa una settimana fa. Gli operai degli appalti della Portovesme srl hanno presidiato per tre giorni l’ingresso dello stabilimento. L’azienda, per questioni legate alla sicurezza, aveva annunciato la fermata degli impianti. Ci sono stati momenti di grande tensione e la situazione si è sbloccata dopo un incontro a Cagliari in Regione.

I sindacati

«I lavoratori metalmeccanici delle imprese dell’indotto della Glencore di Portovesme hanno ottenuto, grazie alla lotta, un risultato importante, con l’avvio del percorso di monitoraggio e di confronto sulla situazione e sulle prospettive industriali del polo metallurgico – affermano Michele di Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Roberto Forresu, segretario generale Fiom-Cgil Sardegna – occorre agire prima che sia troppo tardi per garantire la continuità occupazionale e il rilancio produttivo del polo industriale nel Sulcis. Sulla vicenda è intervento anche il segretario regionale della Cgil Fausto Durante: «Si tratta di accelerare e dare concretezza agli impegni, compreso quello di stringere i tempi sul decreto energia». Chiedono tempi celeri anche Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Renato Tocco, segretario Uilm Sulcis Iglesiente. «Abbiamo auspicato – affermano - che si possa costruire una struttura istituzionale che metta insieme tutti i soggetti interessati, istituzioni nazionali e locali, sindacati e sistema di imprese che definisca perimetro e strumenti di gestione nell’ambito di una ampia discussione di politica industriale. Abbiamo ricordato, inoltre, che il livello occupazionale dell’indotto rappresenta un numero che vale 4-5 volte quello dei diretti delle singole aziende». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giuseppe Masala, segretario territorio della Fsm Cisl. «L'incontro – commenta – è stato molto positivo per la prima volta si è svolto un tavolo che ha affrontato le problematiche dagli appalti. Ci ha permesso di mettere in evidenza le criticità dei lavoratori degli appalti del polo industriale di Portovesme. Abbiamo chiesto al governo tempistiche certe sui soggetti imprenditoriali che hanno manifestato interesse alle produzioni di zinco e alluminio. Ieri si è tenuto anche un tavolo tecnico sul nuovo piano energetico dell’isola, il cui impatto è determinante per il pieno rilancio delle attività industriali del Sulcis.

La Regione

Durante l’incontro è intervenuto anche l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani: «Conosciamo perfettamente le criticità delle vertenze industriali del Sulcis, ora è giunto il momento di avere delle risposte in tempi rapidi».

RIPRODUZIONE RISERVATA