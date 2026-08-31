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Gallura.
01 settembre 2026 alle 01:00

Emergenza plastica, nuovi spazi 

La Provincia autorizza lo stoccaggio nell’impianto di Olbia 

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Filiera della plastica in crisi, (anche) in Gallura si corre ai ripari per evitare il blocco della raccolta a domicilio degli imballaggi. Ad attivare il servizio di emergenza, la Provincia che, con un’ordinanza firmata ieri dal presidente, Settimo Nizzi, ha autorizzato la messa a disposizione di nuovi spazi di stoccaggio nella discarica Spiritu Santu di Olbia. Per sei mesi, nel sito, gestito dal Cipnes, potranno essere depositate fino a 2.500 tonnellate di rifiuti di plastica compattate in balle e stipate all'interno di circa 1.500 metri quadri, attualmente inutilizzati e originariamente destinati al deposito di carta e cartone, materiali inerti e rifiuti lignei. Previsto un sistema di monitoraggio, il Consorzio industriale redigerà una nota settimanale per documentare la quantità di plastica entrata nell'impianto e quella effettivamente ritirata dai consorzi di filiera.

La decisione

Alla base dell'ordinanza, l'esigenza di scongiurare il rischio di accumulare rifiuti di plastica nelle piattaforme locali autorizzate allo stoccaggio e il conseguente stop del servizio dei ritiri porta a porta nonché il collasso della raccolta differenziata in tanti Comuni galluresi, alcuni dei quali già costretti a prendere provvedimenti finalizzati a interrompere i ritiri. La decisione arriva dopo un recente confronto con la Regione e con il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla). «L'interruzione del servizio di raccolta differenziata comporterebbe significative criticità sia per i cittadini sia per i servizi di raccolta, generando accumuli indeterminabili nelle abitazioni e nelle aree pubbliche, significativi incrementi del rischio di abbandoni abusivi con pesanti conseguenze di carattere igienico-sanitario, ambientale ed economico», si legge nel documento firmato da Nizzi. Quella attivata a Spiritu Santu è la terza piattaforma messa a disposizione nell'isola: dopo Macchiareddu a Cagliari e Scala Erre a Sassari, la soluzione individuata in Gallura consente di guadagnare tempo e di contenere gli effetti della crisi nazionale dovuta alla contrazione del mercato dei materiali riciclati e al rallentamento dei flussi di rifiuti verso gli impianti.

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