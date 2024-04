Emergenza personale negli uffici  

Nella pianta organica del Comune da lunedì scorso figurano due nuovi istruttori amministrativo-contabili. Sono stati assunti a tempo determinato, per 24 mesi, mediamente lo scorrimento della graduatoria, stilata in seguito alla discussa selezione pubblica dello scorso autunno. Ma definirla una boccata d’ossigeno per i sofferenti uffici di piazza Eleonora sarebbe senza dubbio eccessivo. L’emergenza personale è tutt’altro che superata in Municipio dove, a fronte dei 242 dipendenti previsti in organico, quelli effettivamente in servizio sono 193. Il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, approvato dalla Giunta su proposta del sindaco Massimiliano Sanna, mette nero su bianco le criticità: 49 posti vacanti e una serie di cessazioni di servizio che nel prossimo triennio rischiano di rendere ancora più difficoltosa l’ordinaria amministrazione.

Il quadro

Nel riepilogo generale si fa riferimento a cinque dirigenti, che in realtà sono quattro (il settore Servizi alla persona è provvisoriamente in capo alla dottoressa Maria Rimedia Chergia che già guida l’area Programmazione). Ad essere precisi sono tre e mezzo, visto che il titolare del settore Sviluppo del territorio, Giuseppe Pinna, è al momento condiviso con la Provincia, dove prenderà definitivamente servizio tra qualche mese. I rami più sguarniti sono quelli dei funzionari e degli istruttori: nel primo mancano undici amministrativi contabili, sei funzionari tecnici e tre di vigilanza; nel secondo la carenza riguarda diciannove istruttori contabili, un tecnico e un agente di polizia municipale. All’appello mancano anche due operatori esperti amministrativi e cinque tecnici. Bisogna fare i conti, poi, con pensionamenti e mobilità. Nei prossimi anni a salutare gli uffici comunali saranno quattro istruttori amministrativo-contabili di categoria C del settore Programmazione, un operatore amministrativo di categoria A dell’area Sviluppo del territorio infine tre dipendenti del settore Cittadinanza (due istruttori amministrativo-contabili di categoria C e un operatore esperto di categoria B).

Le novità

Da qui l’esigenza di correre ai ripari, attraverso una programmazione che scongiuri sovraccarichi per gli uffici. Il Piano triennale prevede 71 assunzioni nel 2024: quaranta saranno reclutati a tempo indeterminato (in alcuni casi si tratta di stabilizzazioni e progressioni verticali). Due posti saranno assegnati tramite concorso ad altrettanti dirigenti e nella stessa modalità saranno selezionati 14 amministrativi ex categoria C. Per il resto la copertura sarà garantita scorrendo le graduatorie o tramite selezione. Quindici lavoratori saranno assunti a tempo determinato: sei istruttori contabili, cinque amministrativi per il miglioramento dei Servizi sociali (tramite finanziamento del Ministero), un dipendente ufficio del sindaco e 4 agenti di polizia municipale. Nove posti saranno assegnati al personale Plus e sette saranno riservati a istruttori direttivi tecnici per la gestione dei progetti Pnrr.

