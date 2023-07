Emergenza per l’Enel: due colonnine in tilt e una cabina allagata  

Le due colonnine di via Zagabria per la ricarica delle auto elettriche erano diventate l’incubo per i condomini di nove palazzine. Appena veniva infilata la spina frigoriferi e pompe di calore di abitazioni e attività commerciali andavano in tilt. «Giovedì per la terza giornata di seguito siamo rimasti senza energia elettrica», racconta l’avvocato Carlo Fancello. «Dalle 12, alle 14,30 e dalle 20 alle 3 un blackout che ha causato guai seri per gli anziani. Un incubo, siamo dovuti scendere in strada. Una situazione di vera emergenza attenuata solo in parte da un gigantesco generatore di energia fatto arrivare a Genneruxi». Sul banco degli imputati le due colonnine per la ricarica elettrica installate due mesi fa che recentemente sono andate a fuoco. «Per spegnere l’incendio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco». Ad avvalorare la tesi che il blackout fosse causato dai punti di ricarica la decisione dell’Enel di isolarli dalla rete.

«In via Zagabria siamo intervenuti tempestivamente», spiega Valentino Ortu, ingegnere responsabile dell’Unità territoriale di Cagliari. Le colonnine sono state isolate, la causa del blackout era da imputare a loro? «No, abbiamo individuato il problema nella cabina di via Costantinopoli. In pratica un cavo danneggiato causava un basso isolamento sui carichi, quindi quando le auto erano in carica la rete non riusciva a sopportare gli assorbimenti. Le abbiamo isolate mentre effettuavamo la riparazione per precauzione, già da oggi (ieri per chi legge) torneranno a fornire energia elettrica».

Problemi seri anche nel quartiere di San Benedetto. «In questo caso, i motivi sono da imputare a una perdita di una tubatura di Abbanoa che ha allagato la cabina elettrica di via Tola», spiega Ortu. «Abbiamo tamponato la situazione installando alcune pompe per aspirare l’acqua in attesa che il tubo venga riparato».

Il problema dei blackout interessa tutta la città, a cosa sono dovuti? «L’ondata di caldo eccezionale ha messo sotto pressione la rete. È fondamentale il dimensionamento energetico per il reale fabbisogno e contrastare così il fattore della contemporaneità, altrimenti l’impianto va in protezione e stacca.

