Emergenza per i topi in pieno centro 

Una vera e propria emergenza a San Gavino per la presenza di topi di grosse dimensioni. Le segnalazioni al Comune non si contano e ad essere allarmati sono in tanti. «In municipio sono arrivate tantissime segnalazioni della presenza di ratti in via Torino e nelle strade circostanti – dice Antonio Contu, pensionato –. I commercianti presenti hanno segnalato i danni alle loro attività commerciali, spesso i topi si introducono nei locali e nelle case. La sera si vedono passeggiare allegramente anche a ridosso di attività di ristorazione. Nonostante questo non c’è stato ancora nessun intervento». Le situazioni peggiori lungo la vecchia ferrovia che costeggia via Convento, viale Trieste fino ad arrivare alla strada per Pabillonis: in quel tracciato la vegetazione cresce rigogliosa e i topi scorrazzano liberamente. Non va meglio alla fine di via Roma a poche decine di metri dall’ospedale. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA