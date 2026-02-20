VaiOnline
Guasila.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Emergenza per i cani randagi, gli allevatori sono esasperati 

Il randagismo torna a far paura nelle campagne di Guasila. Da due mesi un branco di almeno sette cani si aggira tra le aziende agricole. Il numero dei randagi, raccontano gli allevatori, sarebbe in costante aumento. Alcuni esemplari hanno già partorito: i cuccioli crescono in fretta e con loro il timore che il fenomeno sfugga definitivamente di mano.

È pesante il bilancio dell’azienda di Ignazio Etzi: ventiquattro pecore sbranate, un cane da pastore aggredito e ferito. Una sequenza di sette attacchi in poche settimane ha costretto l’allevatore a chiedere il risarcimento dei danni. Dal Comune è arrivato pieno sostegno, così come dalle forze di polizia, ma l’emergenza non si arresta. I cani si muovono in branco, aggirano le recinzioni e colpiscono soprattutto di notte.

«Siamo allo stremo – racconta Etzi –, con il mio collaboratore facciamo la staffetta fino all’alba: uno controlla mentre l’altro riposa, ma basta un varco nella recinzione e il gregge viene decimato. Non è solo la perdita di capi: è anche vedere mesi di lavoro distrutti in pochi minuti».

Tra Serra Pardu e le serre verso Ortacesus la tensione è alta. Ogni attacco comporta l’intervento dei veterinari anche per le pratiche per il risarcimento. «Non è solo un problema economico – sottolinea Etzi –, ma anche di sicurezza. I cani diventano sempre più numerosi e aggressivi. Se oggi attaccano le pecore, domani chi ci garantisce che non possano aggredire qualcuno? Lavoriamo nei campi, non possiamo aspettare che succeda qualcosa di irreparabile». (sev. sir.)

