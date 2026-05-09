Emergenza per i cani incustoditi 

«Troppi cani liberi: un problema di sicurezza e libertà negata». Parole forti di una cittadina di Villacidro, Chiara Deidda, che denuncia quella che definisce «violenza contro chi non può passeggiare con l’amico fido al guinzaglio». In questi giorni, a riaccendere i riflettori sul tema della gestione e della detenzione dei cani incustoditi e abbandonati, è stato l’ennesimo episodio capitato a una donna in pieno centro abitato: aggredita da un cane, ha riportato diverse lesioni sul corpo. Il sindaco, Federico Sollai, conosce bene il problema: «Diverse le iniziative in campo per arginare un’emergenza sociale ed economica, basti pensare che il costo del canile rifugio impegna 160mila euro l’anno».

Le donne

In prevalenza sono donne, le vittime delle aggressioni. «Per dare voce alle nostre preoccupazioni quotidiane - racconta Deidda - come gruppo di amiche segnaliamo sui nostri profili WhatsApp le zone dove veniamo a conoscenza della presenza di cani, di grossa e piccola taglia, così evitiamo di passarci con i nostri amici a quattro zampe. In minima parte sono randagi, la maggioranza incustoditi, hanno un padrone che apre il cancello di casa e via all’aperto. Molte di noi sono state aggredite: non è tanto il danno fisico, invece la paura è tantissima». Viverla in prima persona è stata la spinta a darsi da fare per responsabilizzare chi lascia il proprio cane nei parchi, sui marciapiedi, nelle aree pubbliche senza preoccuparsi delle conseguenze per la comunità. E dopo i social hanno chiesto un incontro al primo cittadino, disposte a collaborare da volontarie alla ricerca di soluzioni contro chi lascia i cani senza alcun controllo. «Ringraziamo il sindaco - prosegue Deidda – per la disponibilità. Siamo consapevoli che il problema non è di facile soluzione, occorre un impegno comune. L’obiettivo primario è tutelare l’incolumità pubblica e il benessere degli animali coinvolti».

I numeri

L’emergenza cani a Villacidro è la più sentita nella Provincia del Medio Campidano. Lo dicono i numeri dell’Asl relativi ai randagi in custodia nei 28 Comuni: dei 500 catturati e ricoverati nei canili, 195 sono di Villacidro, 101 di Arbus, 43 di Sardara, il resto tutti al di sotto fino allo zero di sette paesini della Marmilla. Perchè così tanti? Uno dei motivi potrebbe essere la discarica consortile che attira i cani affamati, luogo dove proliferano. «A parte questo dato - ricorda Sollai - c’è la tendenza diffusa di coloro che lasciano liberi i cani. L’attenzione è costante, anche per via dei danni alle aziende agropastorali: molte le denunce per animali uccisi, in particolare pecore. Abbiamo presentato un progetto da 200mila euro alla Regione per la lotta al randagismo, attendiamo il finanziamento. Con una variazione di bilancio sono stati destinati ventimila euro a un piano di sterilizzazione. La Municipale è impegnata in un regolamento. Occorrono interventi immediati, strutturali e coordinati a livello regionale».

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