Emergenza pediatri, il bando va deserto 

Le promesse sono state mantenute. L’Asl ha predisposto un bando urgente per reclutare un nuovo pediatra e fronteggiare l’emergenza che si è venuta a creare in città. Peccato però che all’appello non si sia presentato nessun medico.

La situazione resta quindi critica e i sei medici attualmente disponibili diventeranno presto cinque perché a gennaio ne andrà in pensione un altro. Per ora l’unica soluzione trovata è stata di aumentare a mille i pazienti per ciascuno dei cinque medici presenti, sollevando così il limite di 880, ma non basta.

La situazione

«Con i pediatri disponibili», spiega il direttore del distretto Quartu-Parteolla Ugo Storelli, «si può arrivare a sistemare alla fine circa 700 pazienti. Il problema è che a gennaio saremo ancora più in difficoltà per via del pensionamento di un altro medico. Per ora non si è presentato nessuno all’appello per un nuovo pediatra. Speriamo che qualcuno accetti altrimenti dovremo cercare qualche altre soluzione ma ancora non sappiamo quale».

Tra i medici attualmente disponibili sono stati dirottati alcuni dei 900 pazienti del dottor Tonio Simbula, il medico che aveva cessato l’attività il primo novembre, e quelli della dottoressa Avignone di Quartucciu morta all’improvviso. Ciò vuol dire che i nuovi pazienti, cioè i nuovi nati che necessitano di un pediatra sono ancora senza medico o sono stati costretti a cercarselo altrove fuori città. Una situazione difficile che sta mettendo a dura prova la pazienza delle famiglie.

A ingarbugliare una situazione già complicata era stata appunto la cessazione dell’attività del dottor Simbula che peraltro aveva affermato di «avere avvisato l’Asl già lo scorso luglio», dichiarazioni che il direttore dell’Asl Cagliari Marcello Tidore aveva smentito ribadendo di «non avere ricevuto alcune dimissioni informali». Fatto sta che ci si era trovati così a dover sistemare i 900 pazienti del pediatra, che sarebbe comunque dovuto andare in pensione a marzo.

Bando deserto

Da qui la decisione di procedere subito al bando con urgenza. «Ma purtroppo» precisa Storelli, «non si è presentato nessuno e l’emergenza non è stata risolta». Così ogni giorno al poliambulatorio Asl in via Turati c’è la processione delle mamme con sempre la solita domanda “C’è un pediatra disponibile per il mio bambino?».

Soltanto chi ha bambini di almeno sei anni, può trasferirli al proprio medico di base: anche questi però, tra pensionamenti vari, sono alle prese con un numero eccessivo di pazienti tanto che molti ormai non ne possono accettare di nuovi.

