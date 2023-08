Emergenza pediatri e medici di base 

L’ultima arrivata resta in piedi, appoggiata allo stipite alla porta da cui entrano le fiamme di agosto. Cagliari, da giorni è di nuovo un microonde. La signora appena entrata vacilla: «Devo ripetere delle ricette». La sala d’aspetto di questo studio medico cittadino accoglie più di 1500 pazienti, da settembre il medico andrà in pensione e i pazienti e le loro famiglie vivono nella disperazione. Come loro, tanti altri cagliaritani: perché ci sono sempre meno professionisti “liberi” e per le famiglie trovarne uno senza doversi necessariamente allontanare dal quartiere (se possibile da casa, visto che i pazienti più numerosi sono anziani, vale a dire i più “fragili”), sta diventando un’impresa. Basta un dato per comprendere le dimensioni del problema: su 94 medici di famiglia generale che lavorano in città, sono soltanto 20 quelli ancora disponibili, che quindi non hanno ancora raggiunto il massimale di 1500 pazienti. E non tutti sono distribuiti in tutte le zone della città. «Per i medici di medicina generale non risultano criticità nell’area di Cagliari», spiega il dottor Giovanni Salis, direttore del distretto di Cagliari-Area Vasta della Asl. Numericamente è certamente così, ma come lamentano le famiglie, «di fronte al numero esiguo dei medici ancora liberi, i pazienti non troveranno il medico di famiglia vicino a casa ma dovranno spostarsi in altri quartieri. Un disagio soprattutto per gli anziani e le persone che hanno una mobilità ridotta».

L’altro problema

Discorso a parte va fatto per i pediatri. Nell’Asl di Cagliari al momento non ci sono ambiti “scoperti”, le aree che alla fine del 2022 erano rimaste sprovviste di un ambulatorio dopo il pensionamento di alcuni professionisti, rimpiazzati con sostituzioni annuali, ora sono coperte, grazie alla call di giugno scorso. Ma le situazioni difficili rimangono. Qui il problema è che «a differenza di quanto accadeva con i medici arrivati in sostituzione dei pensionati, i nuovi assunti non potranno accogliere automaticamente le famiglie del medico di cui hanno preso il posto», spiega la consigliera comunale Camilla Soru (Pd), che con Giulia Andreozzi (Possibile Sardegna) combatte da mesi una battaglia per garantire a tutte le famiglie cagliaritane il diritto a far curare i bambini da un pediatra. «Significa che ci sono almeno quattromila famiglie cagliaritane che non sanno di non avere più il medico per i propri figli e questo perché non c’è un’informazione puntuale da parte della Asl – sul sito sono ancora presenti i nomi di quelli pensionati – che spieghi come comportarsi», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Giulia Andreozzi: «I nuovi medici potranno continuare a curare i pazienti “ereditati” solo se le famiglie compiono una nuova scelta», obbligatoriamente in via Romagna perché non si può fare online. «Il problema però è che questo “dettaglio” non lo conoscono perché ritengono che automaticamente il nuovo professionista accolga tutti i vecchi pazienti». Allo scopo di costruire una bussola per le famiglie, le consigliere hanno aperto una pagina Facebook “AAA: pediatra cercasi”, aperta a tutti, che in questo momento “gestisce” oltre 180 partecipanti.

La Asl

A Cagliari, il numeri dei medici pediatri è di 10 e, come detto, in questo momento tutte le caselle sono in ordine. La distribuzione è calcolata in base al numero di bambini tra zero e sei anni: un camice bianco ogni 800 piccoli pazienti, anche se ci sono professionisti con 1000-1200 pazienti. «Tutte le caselle adesso sono a posto», spiega il dottor Salis, distretto Cagliari-Area Vasta. «Ieri mattina è stata sistemata anche l’ultima», conclude, rivendicando come la Asl abbia «abbattuto le liste di attese nelle cure domiciliari, con un incremento delle attività di oltre il 20% rispetto a un anno fa. Ma sono in crescita anche le visite ambulatoriali specialistiche». ( ma. mad. )

