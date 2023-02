Emergenza passaporti, open day ogni martedì  sino a fine marzo 

Dopo l’open day di due settimane fa, quando mille persone fecero la fila per avere il documento, l’ufficio passaporti della questura aprirà in via straordinaria gli sportelli di via Tuveri 5, ogni martedì dal 28 febbraio a tutto marzo dalle 15 alle 19.

Per poter prendere un appuntamento sarà sempre necessario accedere al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso Spid o Cie, per poi attivare la funzione Open Day che si trova nell’agenda. Per gli appuntamenti si potrà accedere dalle 12 del venerdì antecedente (per il martedì 28, dalle 12 di venerdì 24 febbraio). Dal 6 marzo sarà raddoppiata la ricezione quotidiana degli appuntamenti con l’immissione in agenda di ulteriori nuovi posti.

Mille in fila

ll cinque febbraio scorso, nel primo open day passaporti organizzato dalla Questura, erano state accolte le richieste di 350 persone (quelle arrivate all’alba) e per molti il tentativo di rinnovare o chiedere il prezioso documento si era rivelata un missione impossibile: troppa, tanta, la richiesta, un’utopia per la Questura gestire tutti in un’unica giornata.

In quell’occasione il questore Paolo Rossi aveva garantito che il documento sarebbe stato rilasciato a tutti e a due settimane da quella promessa ha mantenuto l’impegno.