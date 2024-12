Emergenza parcheggi nel centro storico 

Il Comune di Assemini cerca soluzioni per contrastare l’emergenza parcheggi. Con i suoi quasi 26mila abitanti e un parco veicoli di circa 16mila mezzi può dirsi in linea con le statistiche nazionali che fanno dell’Italia lo Stato con il più alto tasso di motorizzazione dell’Unione europea. In tutto ciò i parcheggi sono pochi e mettono in difficoltà gli automobilisti in cerca di una sosta a lungo termine soprattutto di giorno. Alla protesta dei cittadini e dei commercianti darà una risposta concreta l’amministrazione, a iniziare dalla creazione di una nuova area parking in pieno centro.

«Siamo intenzionati - ha dichiarato il sindaco Mario Puddu - ad acquistare un ampio terreno nei pressi della rotonda tra le vie Cagliari, Sardegna e Carmine. Lo spiazzo è centrale e darà maggior respiro alle attività delle vie del commercio locale. Così i cittadini non saranno più costretti a recarsi nei negozi con la pressione del disco orario». Nello spiazzo sorgerà anche un centro polifunzionale.

Proposte

Nelle strade principali della città è già in vigore da anni la sosta a tempo per un’ora con disco orario che consente un ricambio continuo delle soste, soprattutto dove le attività commerciali sono più presenti. Tuttavia la strada più penalizzata è corso America, svantaggiata dalla realizzazione della pista ciclabile. L’assenza di parcheggi va principalmente a discapito delle attività commerciali: «L’eliminazione dei pochi parcheggi rimasti a sosta libera - ha commentato Sandro Atzori, 59 anni - rischia di dare il colpo di grazia alle nostre attività. La realizzazione della pista ciclabile non ha certamente aiutato». Sulla stessa linea Maurizio Mameli, 39 anni: «Il taglio dei parcheggi liberi crea un grosso disagio a noi lavoratori, costretti a stare attenti a non prendere multe noi e a non farle prendere ai nostri clienti».

Il dibattito

«Assemini ha diverse attività da valorizzare e potenziare - ha commentato la consigliera di minoranza Niside Muscas - e un modo sarebbe sicuramente quello di incrementare il numero di parcheggi che, peraltro, dovrebbero andare a vantaggio dei genitori con bambini in carrozzina o le persone con difficoltà motorie».

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere Alessandro Casula: «Già da tempo ho segnalato che in via Sardegna, con dei piccoli accorgimenti, si potrebbero ottenere nuovi spazi. Via Sannio potrebbe ospitare 30 macchine e in via Cagliari ci sono dei terreni che potrebbero essere trasformati in parcheggi».

«Risolvere il problema parcheggi nel centro storico - ha aggiunto il consigliere Diego Corrias - è fondamentale per rilanciarlo. Chi ha un'attività commerciale sa benissimo cosa comporta non avere parcheggi in zona. Il nostro piano particolareggiato del centro storico prevede e favorisce la cessione di terreni a uso parcheggi. Si tratta di dare attuazione al piano ad esempio con l’acquisizione di un'area tra via Cagliari e via Principe di Piemonte».

Soluzioni

«Siamo consapevoli - ha dichiarato il comandante della Polizia locale Danilo Piras - che in alcuni periodi dell’anno, ad esempio sotto le feste, i parcheggi possano sembrare insufficienti. Ma bisognerebbe sensibilizzare i cittadini a muoversi anche a piedi». Proposta che trova d’accordo, per esempio, gli esercenti di zona come la 54enne Monia Podda, il 41enne Alessandro Carboni e il 49enne Ivan Batzella.

