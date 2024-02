Emergenza nel cimitero: sono rimasti soltanto 18 loculi 

Nel nuovo cimitero di Sant’Elena sono rimasti appena 18 loculi liberi. Un’emergenza che ha indotto il Comune a correre ai ripari deliberando la realizzazione d’urgenza di un nuovo blocco di 108 loculi in colombario per scongiurare il rischio di non poter procedere a nuove tumulazioni. Tenuto conto della media delle sepolture degli ultimi anni, gli spazi attualmente a disposizione sono sufficienti a coprire un periodo massimo di 90 giorni. Con il nuovo blocco,

il Comune avrà invece oltre un anno di tempo per realizzare i lavori di ampliamento del cimitero già autorizzati dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici con uno stanziamento di 250mila euro a cui si aggiungono 28mila euro di cofinanziamento comunale. Da questo capitolo di bilancio verranno prelevate le risorse necessarie all’acquisto dei 108 loculi prefabbricati (divisi in due blocchi da 54 posti, distribuiti in tre file da 18). Per questa prima fornitura, è stata prevista una spesa di circa 78 mila euro. Le nuove strutture occuperanno gli spazi della nuova ala cimiteriale già predisposta per ospitare i nuovi blocchi e le altre opere previste dal progetto di ampliamento. Nei prossimi giorni saranno ultimate le procedure per la gara d’appalto. Le offerte potranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma MePa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. La ditta aggiudicataria avrà 45 giorni di tempo per ultimare l’intervento dalla data di consegna dei lavori. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA