Emergenza mufloni, il rebus sgombero dalla zona di Arbatax 

Li segnalano ovunque. Pure all’interno del compendio Rsa di viale Europa. Non passa notte che il branco infastidisca i cani e i proprietari dei giardini. Senza contare gli incidenti sfiorati tra Arbatax e Porto Frailis. Sono stanziali nell’oasi ambientale di Batteria. L’emergenza esiste ed è certificata, da lungo tempo, dalle ripetute segnalazioni alla stazione Forestale, alle forze dell’ordine e al Comune. La questione è approdata anche negli uffici dell’assessorato regionale dell’Ambiente, con il consigliere Salvatore Corrias che la monitora insieme agli organi competenti: «È una situazione che non può e non deve andare avanti. C’è l’intenzione di intervenire i tempi rapidi e nel migliore dei modi», dice l’esponente del Pd. La procedura attende la sua naturale attuazione. «Sono in contatto con la Forestale che ha già prodotto una relazione esaustiva e netta. È già stata sottoposta all’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, con la quale esiste un impegno per intervenire in quelle situazioni dove è stata ravvisata la criticità a garanzia dei residenti e a tutela degli animali stessi, affinché ritrovino la dimensione più congeniale alla loro natura». Con la procedura burocratica che ormai sembra imbastita, manca soltanto l’intervento operativo per sgomberare le aree urbane di Arbatax dalla presenza dei mufloni, un branco di alcune decine di esemplari che vaga indisturbato tra le strade e invade le proprietà private. «Bisogna trovare tecnicamente e operativamente la modalità più adeguata per intervenire», è la conclusione di Corrias. (ro. se.)

