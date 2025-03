Emergenza minori, nuovo piano affidi 

Circa 450 famiglie seguite dai Servizi sociali del Comune, e più di 60 minorenni - fra bambini e adolescenti - ospitati in comunità alloggio. Mentre solo 7 piccoli quartesi sinora hanno trovato dei genitori affidatari. Numeri che fotografano il livello di disagio nelle famiglie, un’emergenza che l’amministrazione comunale mira ad arginare con il progetto per rilanciare l’affido familiare - “Un affetto in più” - proposto dall’associazione Amici dei bambini e coordinato dall’assessorato alle Politiche sociali. «L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie e avere sempre meno bambini ospitati in strutture», le parole dell’assessore Marco Camboni.

Il progetto

Ieri mattina il primo di una serie di incontri rivolti alla cittadinanza. Con questo progetto - è stato annunciato durante la presentazione nell’ex Convento dei Cappuccini - Quartu si candida a offrire un servizio che in Città metropolitana manca da tempo, quel centro per gli affidi ormai chiuso che può rinascere da una rete - costruita con le associazioni - che parte proprio dal territorio quartese.

Un percorso di sensibilizzazione e di supporto alle famiglie, biologiche e affidatarie, con un solo obiettivo: offrire un po’ di serenità familiare a bambini e adolescenti che vivono momentaneamente situazioni di difficoltà.

L’assessore

«Un affetto in più è complementare a tutta una serie di azioni che l’amministrazione ha fatto durante questi anni di mandato», ricorda l’assessore comunale ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Camboni. «Dal primo giorno in cui ci siamo insediati abbiamo lavorato per ridare alla città dei presidi educativi importanti: abbiamo attivato il Servizio educativo territoriale e a seguire il Centro per la famiglia. Questo progetto prevede non solo un’azione di sensibilizzazione capillare, ma anche un percorso ben preciso per accompagnare le famiglie all’istituto dell’affido e dell’adozione. Si tratta infatti di una scelta importante, che necessita ovviamente di presupposti ben delineati», sottolinea l’esponente della Giunta Milia.

Gli affidi

In prima linea c’è l’associazione Amici dei bambini. «Per avere un bimbo in affido non occorrono particolari caratteristiche a parte quella di essere capaci di accoglierlo in modo idoneo. Può farlo una coppia, una famiglia, ma anche i single, come certificato dalla Corte Costituzionale: la cosa importante è che sia ritenuto idoneo, da un Tribunale minorile o da un Servizio sociale, ad accompagnare, curare ed accogliere in modo amorevole un minore», spiega Alessandro Cuboni, responsabile regionale dell’associazione. «Lavoriamo sull’accompagnamento delle famiglie e sulla formazione», prosegue. «Si tratta infatti di un istituto attualmente sottovalutato, visti i numeri a livello regionale, manca una cultura dell’affido sia a livello sociale che a livello di servizi. Ma grazie a all’interesse e alla disponibilità del Comune di Quartu», conclude, «ora possiamo lavorare insieme per tutelare in modo adeguato i nostri minori».

