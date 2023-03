Emergenza medici, la tecnologia arriva in soccorso 

Mancano i medici. «Una carenza storica, alla quale dobbiamo compensare con strategie diverse, attraverso la tecnologia, quindi con la telemedicina e la teleassistenza, poi ancora l’ospedale di comunità e la medicina di continuità». Queste le conclusioni del direttore generale dell'Asl di Nuoro, Paolo Cannas, nell’incontro che si è svolto ieri nel centro culturale di Macomer, organizzato dal comitato per difesa della sanità nel Marghine e dall'associazione “Nino Carrus”.

L’incontro ha richiamato molti cittadini che devono fare i conti con tante carenze, in particolare la mancanza dei medici di base. A Macomer, a breve, i pazienti senza un medico passeranno dagli attuali 1500 a 2200.

«La situazione è drammatica - dice il coordinatore del comitato per la tutela della sanità nel Marghine, Francesco Nieddu - servono provvedimenti eccezionali e la nuova sanità deve nascere dal basso, convinti anche che il nuovo non si può costruire sulle macerie». Rosanna Carboni, dell’associazione “Nino Carrus”, aggiunge: «Tanta gente rinuncia alle cure. Portiamo avanti una battaglia che è di civiltà, dove tutti hanno il sacrosanto diritto di curarsi». Antonio Succu, sindaco di Macomer, dice: «Sono stati spesi fiumi di parole. Ora bisogna arrivare alle conclusioni. Le difficoltà nascono dall’errata programmazione nazionale, che limitano gli ingressi ai giovani nelle facoltà di medicina. Una soluzione a tante carenze potrebbe essere la tecnologia, creando una rete che dia efficienza e sia efficace». Silvia Cadeddu, sindaca di Birori, domanda: «La telemedicina sarà possibile nel nostro territorio, dove la fibra non esiste? Gli anziani nei nostri paesi si sentono abbandonati. Non ci opponiamo alle novità e alla tecnologia, ma guardiamo quali sono le esigenze». Ha raccontato la sua esperienza Laura Foddai, medico di base in trincea, il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca, e Giovanni Maria Soro, esperto socio sanitario che dice: «I modelli del Pnrr sono quelli a cui dare gambe. La medicina di continuità, a contatto con i territori, è la soluzione vincente».

