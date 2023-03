Emergenza loculi, il Comune cambia le regole  

Il Comune di Guspini approva alcune modifiche al regolamento di polizia mortuaria. Non sarà più possibile concedere loculi alle persone in vita e questo provvedimento si è reso necessario per evitare di lasciare i defunti senza immediata sepoltura, come spesso capita nei cimiteri delle grandi città, ma anche in quelli di piccole realtà con meno abitanti. «Nonostante l’amministrazione abbia partecipato a diversi bandi Ras, finanziati, la decisione era necessaria per non correre il rischio di trovarci senza loculi», dice il vice sindaco Marcello Serru.

Tra le altre modifiche, sarà possibile consentire estumulazioni straordinarie per permettere avvicinamenti da loculo a loculo e sarà possibile introdurre l’urna cineraria all’interno del loculo del congiunto, e in quel caso le spese saranno dimezzate. A Guspini era attualmente in vigore un’ordinanza del sindaco che limitava la concessione del loculi con riserva: «Le richieste da persone in vita erano tantissime e per fortuna questo provvedimento ha evitato che ci fossero problemi di carenza di spazi per i defunti», aggiunge il sindaco Giuseppe De Fanti. Lo scorso anno ci sono stati 162 funerali, 151 tumulazioni di cui 92 erano assegnazioni di nuovi loculi. Il Comune ne costruisce in media 100 nuovi all’anno. «In prospettiva futura abbiamo ritenuto che la concessione non fosse più sostenibile, siamo penalizzati rispetto alla media nazionale, nel Nord la pratica della cremazione è esercitata in percentuali molto più alte rispetto e l’utilizzo del loculo è una pratica marginale, inoltre da noi non è presente una costante estumulazione», conclude De Fanti.

