Emergenza loculi, concessioni revocate 

In cimitero, ad Assemini, serve spazio: non ci sono quasi più loculi disponibili, per questo il Comune ha avviato il procedimento di revoca di 155 concessioni ultracinquantennali, risalenti al periodo di tempo che va da luglio del 1972 fino a dicembre 1973. Sul sito del Comune sono pubblicati i nomi dei defunti che attualmente occupano quei loculi. La possibilità di liberare questi spazi è prevista dalla legge e dal regolamento di polizia cimiteriale, approvato dal consiglio comunale a luglio del 2020 e modificato a dicembre del 2022 dal commissario Bruno Carcangiu.

Dopo tanto tempo le salme sono ridotte a resti ossei. Se i famigliari lo richiedono i resti possono essere posti in un loculo occupato da altri parenti oppure sistemati in loculi ossario. Se nessuno presenta una richiesta i resti vengono messi nell’ossario comune. I parenti dei defunti hanno 30 giorni dal momento della pubblicazione dell'avviso per presentare osservazioni, memorie scritte o documenti. L’avviso è stato affisso su tutti gli accessi del cimitero e sui singoli loculi interessati. Si tratta di un provvedimento urgente, in attesa che finiscano i lavori per la costruzione di nuovi blocchi loculi, per l’ampliamento del cimitero, come spiega il vice sindaco Matteo Venturelli, anche assessore ai Servizi cimiteriali: «Ci siamo occupati del cimitero appena insediati. Di concerto con i Lavori pubblici stiamo individuando delle aree interne dove realizzare in tempi brevi nuovi loculi definitivi e non provvisori, in attesa dell’ultimazione dell’ampliamento».

