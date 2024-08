Emergenza lingua blu, nell’Isola torna la paura I focolai salgono a 360 

Un film già visto. E non di quelli a lieto fine. Il virus della “blue tongue”, la lingua blu, ritorna a far paura in Sardegna, e come già fatto in passato sta riuscendo a insinuarsi in centinaia di allevamenti dal nord al sud dell’Isola portando morte e devastazione. L’ultimo bollettino dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna (Izs) è simile a quello di una guerra: i focolai individuati sono fino a ora 360, 94 dei quali già confermati e 266 ancora definiti “sospetti”, ma statisticamente pressoché certi. I numeri tuttavia crescono quando si parla di contagi e perdite: gli animali coinvolti hanno sfondato il tetto delle 10mila unità (10,134), mentre i capi morti sono ormai 1.002 per la rabbia e disperazione degli allevatori di nuovo alle prese con una malattia che sembra invincibile.

La Regione dal canto suo mantiene la rotta tracciata qualche giorno fa, puntando tutto sulla campagna vaccinale e, per ora, escludendo restrizioni pesanti nella movimentazione dei bovini (tra i principali vettori dell’insetto che poi attacca e contagia gli ovi-caprini).

Aree critiche

Eppure la mappa regionale dei contagi stilata dall’Izs si tinge di arcobaleno ogni giorno di più. I puntini verdi, gialli, rossi, blu e viola (un colore per ogni tipologia di virus isolato) si moltiplicano confermando l’estensione a macchia d’olio della malattia.

La maggior parte dei focolai si ritrova nel Sulcis e nel Nuorese (81 tra 26 confermati e 55 nel sud ovest dell'Isola e 4 confermati e 77 sospetti a Nuoro), segue poi l'Oristanese con 65 focolai e quindi la Gallura con 49 focolai (41 attivi e 8 sospetti).

Sono invece 34 i focolai individuati nel Cagliaritano (tutti sospetti da confermare), 32 nel Medio Campidano (18 attivi e 14 sospetti), 17 in Ogliastra (2 attivi e 15 sospetti) e solo uno confermato nel Sassarese.

La Regione

Nel mentre il piano regionale di contenimento si concentra per ora soprattutto sul piano vaccinale e su alcune misure “soft” per limitare il rischio di contagio tra territori. Il pressing dell’assessorato alla Sanità sui servizi veterinari delle Asl è comunque continuo da settimane. Per ben tre volte gli uffici regionali hanno infatti sollecitato i medici tramite altrettante note ufficiali (datate 14 giugno, 8 agosto e 20 agosto) nelle quali si davano indicazioni in merito alla campagna vaccinale da mettere in atto contro la febbre catarrale degli ovini. «L' assessorato ha fatto quel che doveva, forse anche qualcosa in più», dicono dagli uffici ribadendo il massimo impegno delle istituzioni.

In effetti nelle comunicazioni inviate alle aziende sanitarie dell’Isola all’Istituto zooprofilattico dall’assessorato si ricordano le misure da mettere in campo: dalla tempestiva notifica dei casi sospetti ai test sui capi in movimentazione, passando ovviamente per le vaccinazioni, soprattutto mirate ai sierotipi più pericolosi, il “4” e il più recente “8” «in grado di dare grave sintomatologia clinica con severa mortalità negli ovini», puntualizzano gli uffici dell’assessorato.

L’ira degli allevatori

Michela Dessì, allevatrice di Arbus, non nasconde però la rabbia e la frustrazione per l’ennesima esplosione di casi: «Dopo 24 anni la malattia viene trattata ancora come un’emergenza e non come un problema cronico», dice l'imprenditrice. «È ora che la politica passi dai proclami ai fatti. È ora di dare risposte alle aziende e garantire un protocollo uniforme in tutta l’Isola. Vogliamo avere i vaccini per tempo, non durante i mesi estivi con la malattia già in circolazione e gli animali in gravidanza, con il rischio di blocco della movimentazione. Ormai sappiamo perfettamente come la malattia nasce, si sviluppa e diffonde. Motivo per il quale è inaccettabile ogni volta essere presi alla sprovvista».

