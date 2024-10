Emergenza Lingua blu, in arrivo il vaccino per i bovini 

Mentre il comparto ovino è in ginocchio, con un terzo del patrimonio zootecnico ostaggio del virus della Lingua blu, gli allevatori di bovini – colpiti di rimbalzo dai danni causati dall’epidemia, col blocco della movimentazione del bestiame – possono un poco tirare il fiato. La Regione, attraverso l’Istituto Zooprofilattico, mette a disposizione il vaccino per i bovini (che non si ammalano e tuttavia fanno da serbatoio per il virus) dei quali si sta programmando la movimentazione. Il vaccino è quello del sierotipo 8 del virus (per il sierotipo 3 non c’è neanche per le pecore), da utilizzare per la movimentazione, avvisa l’assessorato alla Sanità, «in via eccezionale e limitatamente all’immediata utilità legata all’attuale contesto epidemiologico per Blue tongue e, comunque, salvo ulteriori indicazioni in merito, non oltre il mese di dicembre 2024». Uno strumento essenziale, dice Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, «per movimentare il bestiame e affrontare le gravi criticità che le aziende hanno dovuto fronteggiare fino ad oggi». Le vaccinazioni saranno fatte dai veterinari autorizzati dalle Asl, ed è prevista la somministrazione di due dosi con un intervallo di 3-4 settimane. Bene il vaccino, rimarca Coldiretti, «ma sarebbe stato diverso se le dosi fossero arrivate ad aprile anche per consentire la movimentazione prima dell’estate e, dunque, nel periodo più importante. Intanto resta ancora aperta la partita sul sierotipo 3 vista la mancanza dei vaccini».

