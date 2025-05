Emergenza, la “mappa delle disuguaglianze” 

Anche nel diritto alla salute e nella gestione delle emergenze possono esserci situazioni da riequilibrare nella stessa regione. I livelli essenziali di assistenza possono essere differenti a seconda che si viva a Ruinas o a Oristano, e non è detto che anche nelle grandi città non si trovino situazioni critiche. La “mappa delle disuguaglianze” in Sardegna, nella gestione delle emergenze sanitarie, l’ha tracciata una giovane ricercatrice di Nuoro, Giulia Caggiu, 26 anni, dottoranda in Pubblic Health Epidemiology, Statistics and Economics all’Università di Milano-Bicocca. Il suo progetto, che sta realizzando in collaborazione con Areus, l’azienda regionale dell’emergenza urgenza, il primo in tutta Italia, ha messo a punto un modello che, sulla base di sedici parametri, traccia in modo dettagliato la mappa delle disuguaglianze nei soccorsi. Uno studio avanzato che permette ai decisori politici di scegliere come intervenire e dove attivare i presidi sul territorio.

La ricerca

Studi al Tecnico commerciale “Satta” di Nuoro, laurea triennale in Scienze statistiche all’Università di Bologna, laurea magistrale in Biostatistica all’Università Milano-Bicocca e master in Geostatistica per la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente a Padova, presto volerà nel prestigioso Imperial College di Londra per lavorare per sei mesi nel dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica, «dove approfondirò i modelli gerarchici bayesiani e l’analisi spaziale avanzata», racconta Giulia Caggiu. Per ora, è contenta di muoversi tra Milano e Nuoro dove, nella sede di Areus, è stata accolta a braccia aperte per portare avanti le sue ricerche sotto la supervisione dei tutor, a iniziare dal professor Matteo Franchi (Università Bicocca). «Sono molto contenta di essere tornata a casa dopo diversi anni, anche se presto trascorrerò un periodo di ricerca di sei mesi all’estero, sia per la mia crescita personale che per continuare a migliorare quello che sto facendo e contribuire a potenziare i servizi di emergenza urgenza», racconta la giovane nuorese.

La mappa

Nell’ultimo convegno nazionale tenuto quest’anno sull’emergenza-urgenza il suo studio è stato apprezzato dagli operatori e, visto che si tratta del primo in Italia, alcune regioni, come ad esempio le Marche, si sono già mosse per utilizzare la nuova metodologia. «Nasce dalla necessità dell’azienda di attivare le postazioni di emergenza-urgenza e prendere le decisioni su dove posizionarle – racconta – insieme al tutor di Areus, il dottor Alessandro Bianchi, è stata presa in esame l’intera isola per valutare i tempi di risposta del servizio e di arrivo dei pazienti al presidio ospedaliero, sia su gomma che con l’elisoccorso, il numero di eventi sul territorio, i benefici clinici attesi e l’impatto e l’efficacia degli interventi. Il tutto poi viene integrato con un geodatabase creato da me», spiega la dottoranda. Sulla base di un modello statistico, quindi, sono stati individuati 16 indicatori che poi hanno determinato uno “score”, ossia la relazione tra dati, popolazione distanza e così via. In altri termini, viene definito il paradigma delle possibili diseguaglianze e lì si interviene per ridurle o eliminarle in modo da garantire a tutti i cittadini un’assistenza adeguata.

I risultati

Quello che emerge è che «ci sono varie zone scoperte», alcune delle quali nel Centro Sardegna. Non rientrano nei livelli essenziali, per quanto riguarda l’emergenza-urgenza, neanche con l’elisoccorso e questo induce a pensare che possa essere utile l’attivazione di una quarta base di elisoccorso, spiegano da Areus. Le sorprese, tuttavia, non si fermano qui. «Città come Cagliari sono certamente coperte da più mezzi ma il tasso di eventi registrato è piuttosto alto, anche per la presenza massiccia di croceristi e vacanzieri ad esempio, e questo dato quindi fa elevare alcuni parametri dello “score”», aggiunge Giulia Caggiu. «Sulla base della nuova metodologia di valutazione della performance dei mezzi di soccorso sono state attivate nuove postazioni territoriali nei Comuni di Nurri nell’Asl di Cagliari, Ruinas e Seneghe in quella di Oristano, Desulo nell’Asl di Nuoro e Monti nell’Asl Gallura. Con analogo metodo sono state elaborate le valutazioni circa la necessità di assicurare, nell’intero territorio regionale, uguali standard di performance dell’elisoccorso, rispetto al contesto attuale», aggiungono da Areus dove si è appena insediato il commissario Angelo Mario Serusi, in arrivo dall’Asl di Oristano.

Insomma, un ottimo metodo per scegliere dove intervenire sulla base delle criticità rilevate. E soprattutto un modello tutto made in Sardegna, frutto di una giovane brillante che torna nell’Isola dopo gli studi e a cui i dirigenti di Areus hanno dato fiducia, fino a ottenere risultati che ora vengono richiesti anche nel resto della Penisola.

RIPRODUZIONE RISERVATA