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Marghine.
06 ottobre 2026 alle 00:38

Emergenza incendi, chiusa la strada Macomer-Bosa 

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Danni e disagi in tutto il Marghine, a causa degli incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio di ieri, da Macomer a Sindia, a Borore e Silanus. In cenere decine di ettari di pascolo, macchia mediterranea, zone alberate. Ovunque un braciere, che ha danneggiato diverse aziende agricole e imposto per qualche ora la chiusura della strada Macomer-Bosa. Nella zona di Bara, l’incendio è partito ai lati della strada per Bosa, interessando anche la ferrovia e bruciando decine di traversine. Interessate diverse aziende agricole che si affacciano sulla provinciale per Pozzomaggiore. Per lo spegnimento, hanno operato per ore i vigili del fuoco, i barracelli, gli uomini e mezzi di Forestas, tanti volontari e anche un Canadair.

A Sindia la situazione appare più difficile perché le fiamme divampano ormai da oltre una settimana. L’ira del sindaco, Francesco Scanu: «Tutti i giorni assistiamo impotenti a questi roghi. Occorre fare qualcosa anche sulle autorizzazioni concesse a tanti. Si agisce senza nessun controllo: appiccano il fuoco e se ne vanno. È una guerra. Occorre fare qualcosa». Ieri le fiamme hanno interessato diverse zone del Marghine, con i mezzi aerei che hanno dovuto fare la spola tra Sindia e Macomer, tra Borore e Silanus. (f. o.)

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