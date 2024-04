Emergenza in canile, appello alle adozioni 

Non si attenua l’emergenza nel canile comunale di via Po dove la situazione è sempre di grande affollamento. Con il rischio che con l’arrivo della stagione estiva, da sempre quella dove si registrano più abbandoni, la situazione possa anche peggiorare.

Per questo il Comune prosegue a ritmo serrato con la campagna di sensibilizzazione alle donazioni per il sostentamento dei cani, che passa anche attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale delle schede dei quattro zampe che aspettano una famiglia.

Tra loro in questi giorni c’è in vetrina Osso, un meticcio di taglia media di due anni entrato in canile a fine marzo 2023 perché trovato privo di microchip che vagava fortemente denutrito in zona Santa Gilla. «Al suo arrivo Osso era talmente debilitato dall’inedia che non si reggeva in piedi, fortunatamente il suo istinto di sopravvivenza ha avuto la meglio e in due mesi, accudito e alimentato è tornato in piena forma», spiegano i responsabili del canile.

Gli orari di ricevimento per le adozioni nel canile di via Po (civico 59) sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando la mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o ai numeri di telefono 070 677 8115 e 070 677 6469.

RIPRODUZIONE RISERVATA