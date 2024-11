Emergenza, il Comune requisisce i loculi 

A Samassi è vietato morire: l’assenza di tombe da quasi due anni fa correre il Comune ai ripari, requisisce i loculi vuoti e pagati, assegnati a persone vive. Il caso da sociale, dettato da motivi di natura igienico-sanitaria, diventa politico ed è la minoranza a denunciare «un’emergenza perenne». Il capo gruppo, Giancarlo Melis, dice: «È grave che fino a oggi i loculi espropriati siano una quarantina, ma ancora di più se si pensa che i lavori di ampliamento procedono a rilento, come se l’urgenza fosse la normalità».

Le ordinanze

Era il 25 marzo del 2023 quando la sindaca, Beatrice Muscas, con un’ordinanza, procedeva alla “requisizione provvisoria dei loculi cimiteriali concessi e non occupati, in attesa di completare i lavori di ampliamento del camposanto”. Lo stesso provvedimento fissava il termine al 4 ottobre del 2023; alla scadenza eccone un altro, fino al 31 marzo del 2024, e un altro – ancora valido fino al 30 dello scorso settembre – prorogato al 30 novembre. Dovrebbe essere l’ultimo, stando alle parole della prima cittadina: «Innanzi tutto – dice Muscas – tengo a precisare che non si tratta di requisizione, semplicemente un prestito. Le persone riavranno le tombe già assegnate, e per i familiari dei defunti, quando verranno trasferiti nella sepoltura definitiva, non ci saranno ulteriori costi. Questione di giorni: i lavori procedono, avremo 72 loculi». Nel frattempo «è vietato apporre lapidi in quelli concessi fino a nuovo provvedimento che lo consenta».

«Mancanza di rispetto»

La minoranza punta il dito contro i lavori che «non hanno rispettato il carattere d’urgenza, persino superato la normalità». Melis aggiunge: «La situazione è insostenibile. Quest’amministrazione comunale manca di rispetto ai defunti, spostandoli per pura negligenza da un posto all’altro. Un fatto paradossale che ricade sui cittadini anche in termini di costi. Per regolarizzare le procedure, il Comune dovrà fare intervenire l’agenzia funebre, la Asl e le famiglie per lo spostamento delle salme nella nuova tumulazione, si spera definitiva. Costi che si aggirano intorno ai 250 euro per ciascuno, in tutto 10 mila euro, somma che avrebbe permesso l’acquisto di altri colombari».

Ansie e sofferenze

La voce delle persone vittime di questi disagi è unanime: a dare fastidio è la mancanza di informazioni e spiegazioni. Storie diverse, un denominatore comune: chi ha acquistato una tomba per sé accanto alla persona più cara non si arrende all’idea di una sepoltura distante. La moglie di un defunto non si dà pace: «Se dovessero occupare il mio posto non lo permetterò», promette chiedendo che il suo nome non venga pubblicato. Una figlia, anche lei desiderosa di restare anonima, dà voce all’angoscia della madre: «L’emergenza sanitaria ci sta, la lungaggine dei lavori è altra cosa. Da molto tempo viviamo con l’ansia di vederci sottratto il loculo: per mia madre una sofferenza infinita. Siamo andati a protestare in Comune. Non è servito ad accelerare le opere».

RIPRODUZIONE RISERVATA