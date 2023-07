Emergenza igienico sanitaria per la perdita idrica tra le abitazioni 

A Tuvumannu è allarme igienico-sanitario. Da quasi un anno una perdita idrica sta creando non pochi problemi agli abitanti: il fiumiciattolo da via Tuvumannu fa lo slalom tra le case, arrivando fino all’ospedale Santissima Trinità. E l’acqua attira zanzare, calabroni e vespe.

La denuncia è dei consiglieri del Psd’Az, Loredana Lai e Marcello Polastri, che hanno effettuato diverse segnalazioni. «Dopo il danno, la beffa. Non bastava la perdita idrica: ora ci sono anche le vespe, attratte dalla freschezza dell’acqua in questi giorni di caldo estivo». Ora ci sarebbe una possibile buona notizia: «La settimana prossima ci dovrebbe essere un intervento per riparare la maxi perdita idrica che da quasi un anno si è creata in via Tuvumannu per raggiungere anche l’ospedale. Parrebbe essere dunque andata a buon fine la segnalazione e il flash mob che abbiamo fatto recentemente».

I due consiglieri in questi mesi hanno denunciato «un incalcolabile sperpero d’acqua pubblica al Comune, alla Asl, al Demanio e ad Abbanoa. Ora lo spiraglio con il possibile intervento, come assicurano i tecnici del gestore idrico». La perdita ha inizio in via Tuvumannu, percorre circa 200 metri e si infila in una caditoia, «libera di invadere l’intero cortile di un’abitazione e arrivare fino all’ingresso interno del presidio ospedaliero di via Is Mirrionis».

Secondo Lai e Polastri «nessuno ad oggi è intervenuto, per via di un rimpallo di competenze. L’area di via Tuvumannu faceva parte del demanio militare, ora ceduta al Comune. A quasi un anno dal problema, la situazione è ancora ferma, ma intanto lo spreco d’acqua potabile è diventato sempre più evidente».

