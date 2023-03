Emergenza idrica: l’acqua arriverà dall’impianto di Tortolì 

Tortolì darà l’acqua a Girasole. Per evitare che la prossima estate quest’ultima comunità resti prigioniera della rete colabrodo, Abbanoa ipotizza un allaccio delle condotte al potabilizzatore di Monte Attu, alimentato dalla diga di Santa Lucia. «I tecnici del settore Distribuzione di Nuoro-Ogliastra e di Ingegneria manutentiva di Abbanoa - spiegano dal gestore unico - stanno lavorando per verificare la fattibilità dell’intervento. Esiste già un bypass dalla rete di Tortolì che alimenta parzialmente Girasole. Con il nuovo intervento, se fattibile, invece si collegherà la rete idrica di Girasole al potabilizzatore di Monte Attu sganciando l’approvvigionamento dal potabilizzatore di Villagrande e abbandonando la vecchia condotta in acciaio interessata dalle recenti rotture».

In emergenza

Da anni Girasole è alle prese con l’emergenza idrica provocata da continui cali di pressione (quando va bene) in tutte le stagioni. D’estate la situazione si complica per via del carico antropico. Negli ultimi dieci giorni i tecnici di Abbanoa sono intervenuti per riparare quattro guasti sulla rete, tutti avvenuti nella zona di Fromiga. Lodovico Piras, 40 anni, sindaco di Girasole, ha invocato interventi urgenti. «Auspichiamo che il progetto - ha detto riferendosi allo studio di fattibilità avviato da Abbanoa - venga portato a termine nel più breve tempo possibile. Si tratta di un chilometro e mezzo di condotta che partirebbe dal potabilizzatore di Tortoli e risolverebbe, in parte, i problemi legati ai continui guasti dell’altra condotta che proviene da Villagrande».

L’incompiuta

Intanto il maxi serbatoio realizzato oltre vent’anni fa in una collina a ovest dell’abitato resta un’incompiuta. La maggior capienza rispetto a quello di Castel Medusa, da cui vengono servite attualmente le utenze del paese, dovrebbe migliorare la qualità del servizio abbinato a una nuova condotta, onere di Abbanoa. «Rimane alta la vigilanza da parte nostra affinché venga portato avanti il discorso per poter mettere in funzione i vasconi di Birdesu», ha concluso Piras.