Emergenza gatti randagi «Poche sterilizzazioni, colonie ormai allo stremo» 

Aumentano i gatti randagi e i nuovi nati e con essi le richieste di sterilizzazioni da parte dei volontari delle colonie feline di tutta la città. La situazione sta diventando una vera e propria emergenza.

Il caso

A Sant'Elia, in zona canaletto e nei pressi dell'ecocentro, Sabrina Caredda e Stefania Bonfanti sono tra le volontarie che sfamano e assistono i mici. E ora lanciano un appello alle istituzioni: «Ci occupiamo anche noi di sterilizzare, ma le risorse economiche non sono infinite» sono le loro parole. «I veterinari hanno un costo a volte difficile da sostenere. Chiediamo un servizio h24 convenzionato, disponibile per le sterilizzazioni e le urgenze. Gli appuntamenti che attualmente ci vengono dati per sterilizzare non bastano. Una volta a settimana è poco e delle volte non riusciamo ad averne neanche uno per giorni». I gatti del canaletto sterilizzati da inizio anno, sostengono le due volontarie, «sono una trentina».

La direttrice

Numero che però non corrisponde a quello fornito dalla direttrice del canile comunale Gianna Coppa: «In zona canaletto ne abbiamo sterilizzato 52 da inizio anno, abbiamo le schede di registrazione. I primi di settembre abbiamo ricominciato a fissare appuntamenti per fare altre sterilizzazioni. È capitato che qualche volta non fossimo riusciti a farne, facciamo ciò che possiamo con le risorse e i tempi limitati che abbiamo». Sugli appuntamenti dice: «A gennaio cercherò di organizzarmi per fissarne due a settimana. Non abbiamo la bacchetta magica per far fronte a tutti i nuovi nati. I volontari che li accudiscono con amore devono portarci più che altro le femmine».

Il Comune

Da parte sua, l'assessora con delega agli animali Luisa Giua Marassi, dice: «Rafforzeremo l’ufficio di Gestione faunistica, con più personale e risorse economiche. Faremo la manifestazione d'interesse per avere il Garante degli Animali e il servizio comunale si impegnerà ad aiutare il più possibile i volontari che si prendono cura degli animali. Stiamo poi cercando di reperire modalità e risorse per una o più oasi feline per dare una “casa” dignitosa a una parte dei tanti felini presenti e che versano in alcuni casi in situazioni di grave degrado e abbandono. Verranno anche fatte campagne di sensibilizzazione sugli abbandoni dei cani, sulle adozioni e sul rispetto dell’obbligo di microchip».

