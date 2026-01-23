VaiOnline
Decimoputzu.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Emergenza furti nelle serre, vertice agricoltori-carabinieri 

I ladri ogni notte fanno incetta di cavi di rame e calpestano le colture: aumentano le pattuglie 

«Siamo in balia di un gruppetto di ladri che stanno smantellando i cavi delle serre e danneggiano le nostre coltivazioni». L’agricoltore Walter Ena è una delle tante vittime dei furti in campagna a Decimoputzu. Ormai è un’emergenza, tanto che il sindaco Antonino Munzittu ha chiesto di poter incontrare il capitano Luigi Di Costanzo, comandante della Compagnia dei carabinieri di Iglesias, e la comandante dei carabinieri di Decimomannu, Federica Puggioni. I militari rafforzeranno il pattugliamento e chiedono la massima collaborazione degli agricoltori.

La preoccupazione

«In passato i malviventi hanno smantellato le serre abbandonate, ma ora stanno rubando nelle nostre serre in attività», dice Walter Ena: «Calpestano le colture per smontare i cavi. Un disastro. Ora stiamo montando le telecamere: io ne ho una, ma i ladri sono entrati da un altro ingresso non videosorvegliato. Speriamo nell’intervento dei carabinieri». L’agricoltore Franco Sabiucciu aggiunge: «Con i cavi di rame delle serre i ladri non guadagnano tanti soldi, ma il danno che causano all’azienda è di migliaia di euro. La notte non siamo tranquilli per fare i sopralluoghi: temiamo di trovare dentro le nostre serre i ladri, che potrebbero essere armati. Siamo preoccupati».

L’incontro

Il sindaco ha organizzato un incontro in Municipio tra gli agricoltori e i carabinieri. «Quello che succede nelle nostre campagne da un po’ di tempo sta mettendo in difficoltà le aziende dei nostri agricoltori – spiega il sindaco Munzittu – alcuni di loro hanno sporto denuncia. Ho richiesto una riunione con i carabinieri perché sta diventando una questione di ordine pubblico, alcuni furti sono messi a segno anche all’interno. Nelle nostre scuole sono stati rubati alcuni tablet. I cittadini sono esasperati, c’è il rischio che qualcuno possa reagire. Per questo ho voluto l’incontro con le forze dell’ordine. Siamo preoccupati e vogliamo che i nostri agricoltori possano lavorare senza l’incubo di subire i furti dai ladri di rame».

I carabinieri

Il capitano Luigi Di Costanzo invita «gli agricoltori a denunciare subito quando avvengono questi furti e garantire la massima collaborazione con le autorità. I carabinieri assicurano la massima intensificazione di servizi di pattuglia. Essendo un territorio molto vasto, non può esserci un presidio fisso delle forze dell’ordine quindi chiediamo ai cittadini di aumentare l’utilizzo di strumenti come telecamere e sistemi d’allarme. Sarebbe possibile in luoghi con più criticità e con impianti di illuminazione».

