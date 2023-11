Emergenza furti nel quartiere Ateneo 

Uscire di casa per recarsi a lavorare e scoprire che l'auto non ha più le portiere. Un brutto risveglio capitato l’altro ieri a una famiglia del quartiere Ateneo di Sestu, dove furti e raid vandalici non si contano più. Tanto che gli abitanti non si sentono più sicuri.

«I residenti sono stanchi di questa trascuratezza – dice Marco Cinelli, già consigliere comunale e portavoce del comitato del quartiere -. Ci avevano promesso da tempo un collegamento pedonale con illuminazione ma non è ancora arrivato. Nonostante i soldi fossero disponibili dal 2007, nonostante si sia cominciato ad impegnare la cifra di 700mila euro nel 2017 ad oggi la situazione è ferma in attesa di una variante urbanistica per poi indire la gara di assegnazione. Perché ci vuole così tanto tempo?».

I progetti

Un collegamento pedonale illuminato renderebbe infatti più sicuro il quartiere. «Ci sentiamo isolati, probabilmente i ladri sono passati dalle campagne. Inoltre la macchina qui serve a tutti proprio perché non c’è un percorso pedonale e quindi non averla è un grosso disagio», confida Simone Planta. Parla anche la vittima del furto, Stefano Porcu: «L’auto, un’Alfa Romeo Stelvio, è di mia moglie, che è portatrice di handicap. Hanno smontato tutte e quattro le portiere, sono dodicimila euro di danni, forse più. E intanto dovremo trovare un’altra macchina».

Le telecamere

Una soluzione potrebbe essere istallare delle telecamere: «Come consigliere comunale chiesi per i lavori della rotatoria il posizionamento delle telecamere nel nostro quartiere», continua Cinelli; «ma per via della collina il segnale non raggiungeva la stazione, e gli amministratori avevano promesso di metterle con la strada di collegamento». Che però non è ancora arrivata. Alcune telecamere private delle case avrebbero comunque ripreso gli autori del furto, certamente messo a segno su commissione.

L’assessore

Sul collegamento pedonale risponde l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni: «Il progetto esecutivo è stato ricevuto dal nostro ufficio tecnico la scorsa settimana ed è attualmente in istruttoria tecnica. Considerata la necessità di una variante urbanistica si stima l’approvazione dell’esecutivo e l’avvio delle procedure di gara per il primo trimestre 2024». Mentre il capitano della Polizia Locale Giorgio Desogus conferma che c’è un progetto di potenziare la rete di sorveglianza, che sarà gestita da Its, partner della Città Metropolitana di Cagliari; su quest’ultimo punto però non ci sono tempi certi.

