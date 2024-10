«Emergenza furti: abbiamo paura» 

Ladri in un appartamento, un furto su auto e strani movimenti di alcuni uomini su una vettura, impegnati forse in sopralluoghi. A Stampace aumenta la paura visto quanto è accaduto soltanto in questi ultimi giorni. Ma secondo il comitato di quartiere, la situazione è giunta al limite: «Furti, sensazione di pericolo, schiamazzi. Siamo davvero preoccupati per quello che sta accadendo a Stampace», sbotta il presidente del comitato. «Le segnalazioni che ci arrivano sono numerose. Le persone iniziano ad avere paura a uscire di casa». Poi l’appello a prefetto e questore: «Vogliamo avere un incontro al più presto».

Ladri in azione

Secondo quanto denuncia il comitato di quartiere, in questi ultimi giorni ci sono stati un furto in un’abitazione di Stampace e uno in un’auto parcheggiata in via Mameli. E poi sono stati notati due uomini che, fingendo di girare per il rione per motivi di lavoro, si fermerebbero per effettuare dei veri e propri sopralluoghi. «Non sappiamo più cosa fare», aggiunge Costa. «Abbiamo denunciato e segnalato, e continuiamo a farlo, quanto accade oramai da oltre un mese nel nostro quartiere. Tante, troppe, le auto danneggiate per portare via quello che viene trovato all’interno. E poi un furto anche in un casa con i ladri che hanno agito in pieno giorno. Bisogna inoltre verificare cosa accade anche nella mensa del povero di viale Sant’Ignazio: tra tante persone veramente bisognose, c’è anche chi si infiltra per pianificare qualcosa. Questa è la percezione che hanno i residenti».

L’appello

Il comitato ribadisce: «Abbiamo bisogno delle forze dell’ordine, della loro presenza», conclude Costa. «E dobbiamo incontrare le istituzioni: prefetto e questore. Deve essere convocato un comitato che si occupi di Stampace. Non è possibile che le persone abbiano paura di uscire di casa la sera e la notte. Assurdo che questo avvenga in un quartiere del centro di una città come Cagliari». (m. v.)

