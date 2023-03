Emergenza fumo e alcol tra gli adolescenti 

Cose che i ragazzi fanno raramente, spesso perché non sono consapevoli delle conseguenze. «È proprio nella fascia di età di questi ragazzi delle prime», dice ancora il medico, «che si inizia a bere e fumare ed è qui che bisogna intervenire. L’incidenza di obesità negli adolescenti sardi è superiore alla media nazionale e lo stesso vale per l’alcol. Con il fumo invece siamo in linea con la media nazionale». Durante il suo discorso Farci ha parlato anche di prevenzione secondaria ovvero degli esami a cui sottoporsi nelle varie fasi della vita per cercare di scoprire eventuali malattie in fase precoce.

Il via nei giorni scorsi al liceo classico e delle scienze sociali Motzo con l’incontro per parlare ai ragazzi di prima, quindi della fascia di età di 14 anni. Dall’altra parte del tavolo i rappresentanti delle due associazioni coinvolte, l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e Daniele Farci, direttore dell’Unità Medicina e Oncologia della Nuova Casa di cura di Decimomannu. «Iniziative come questa organizzate dalle associazioni di pazienti e dal Comune che mostra sensibilità su questi argomenti, sono molto importanti», spiega Farci, «perché è necessario parlare di prevenzione primaria ai giovani». Intendendo per prevenzione primaria, «stili di vita adeguati. Il 40 per cento dei tumori si può evitare alimentandosi in modo regolare, non fumando, non eccedendo con il bere e con l’esposizione al sole e vaccinandosi contro il papilloma virus».

I giovani d’oggi? Spesso mangiano male, fumano e bevono alcolici. Comportamenti sbagliati che possono, in futuro, creare problemi alla loro salute. Ecco perché è importante intervenire quanto prima, parlando con loro e cercando di trasmettere stili di vita sani. Da qui il progetto “‘Il futuro è nelle tue mani’, promosso dal Comune in collaborazione la Fidapa e l’Associazione “Mai più sole” che prevede alcune conferenze nelle scuole superiori della città con lo scopo di promuovere la prevenzione.

Quattrodicenni

I rischi

Il cibo

La presidente della Fidapa sezione Cagliari Albachiara Bergamini ha sottolineato come, «l’insorgenza dei tumori sta via via avvenendo in fasce di età sempre più giovani. Ecco perché è importante rivolgersi ai ragazzi. Purtroppo si inizia a fumare sempre prima e ad attuare comportamenti non sempre corretti come mangiare male e saltare la colazione». Con lei c’erano Anna Lusso, vice presidente Fidapa della sezione di Quartu, la socia Claudia Pilloni e la psicologa Rina Salis che ha parlato ai ragazzi. «I giovani», dice la psicologa, «non riescono a proiettarsi nel futuro, a pensare alla loro salute. Hanno posto diverse domande, e quello che è emerso è che in generale hanno poca fiducia in loro stessi».

Il sondaggio

Per cercare di capire un po’ il comportamento degli studenti, è stato distribuito un questionario da compilare anonimamente. Su un campione di 74 ragazzi è emerso che il 15,5 per cento mangia male, ovvero preferisce il cibo da fast food e che praticamente tutti tendono a saltare la colazione, magari per dormire un po’ di più. Inoltre 7 su 74 hanno ammesso di fumare in modo costante, altri 15 raramente. Un 4,4 per cento fuma la cannabis. Il 17,7 per cento non pratica alcuno sport. In media i ragazzi stanno al telefono dalle 5 a più ore al giorno e il 3,7 per cento ha già un’attività sessuale. «Questi incontri», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, «sono delle opportunità importanti e da ripetere. Dobbiamo ringraziare il dottor Farci che ha trovato il tempo per venire a parlare ai ragazzi». Prossimo appuntamento giovedì 20 aprile all’istituto tecnico Levi a Pitz’e Serra.

