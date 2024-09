Emergenza forestale: deciso “attacco” aereo 

Emergenza e allarme: la Regione decide l’attacco aereo per fronteggiare il disastro forestale che sta devastando l’Isola, da nord a sud. La dichiarazione è quella che si riserva alle calamità più devastanti: « riconoscimento dello stato di emergenza fitosanitaria» delle foreste sarde. Le immagini che scorrono sono senza precedenti, dall’Ogliastra al Sarrabus Gerrei, dalla Gallura alle ultime pubblicate dal nostro giornale sull’Oasi del cervo sul Monte Arcosu.

Senza precedenti

Un fenomeno che per vastità e intensità non ha precedenti in Sardegna, tantomeno analoghi riscontri nel panorama forestale del Mediterraneo. Sui boschi dell’Isola si sta abbattendo una vera e propria tempesta perfetta, con la sovrapposizione di calamità che rischiano di generare un disastro irreversibile per l’immenso patrimonio forestale della Sardegna. Da una parte il fenomeno ormai diffuso ovunque, quanto gli effetti di uno tsunami, conseguente all’attacco di agenti patogeni su macchia mediterranea e foreste, dall’altra l’infestazione da lepidotteri defogliatori delle sugherete. Una sovrapposizione drammatica che ha costretto la Giunta regionale e l’assessore dell’Ambiente Rosanna Laconi ad adottare, a distanza di un mese una dall’altra, due delibere shock dalle quali emerge un quadro della situazione ad un passo dal baratro.

«Scenario drammatico»

Nemmeno un mese fa la delibera dell’esecutivo era stata esplicita: « Le cause del fenomeno di deperimento, sono probabilmente da addebitarsi al lungo periodo di siccità, che non ha consentito una ripresa delle piante e le hanno rese particolarmente vulnerabili all'attacco di agenti patogeni, causando una diffusa moria in tutti i territori interessati» . È in quella delibera del 28 agosto scorso che si è preso atto « che il monitoraggio delle ultime settimane ha evidenziato, attraverso l'analisi di immagini satellitari, l'ausilio del drone e le indagini di campo in Gallura, nel Nuorese, in Ogliastra, in Baronia e nel Sarrabus, uno scenario drammatico di moria per disseccamento delle piante su migliaia di ettari interessati dal fenomeno che si sta diffondendo in modo allarmante e che necessita di provvedimenti urgenti, per comprenderne le cause e mettere in atto i primi interventi di messa in sicurezza. L'aspetto più rilevante del fenomeno è l'estensione in termini sia di superficie interessata che di numero di piante colpite. Da altri territori della Sardegna, riferisce l'Assessora, stanno arrivando i primi segnali di allarme ».

Agli agenti patogeni che stanno infestando l’entroterra e la costa orientale, dalla Gallura al Monte Arcosu, passando per il Gennargentu e il Gerrei, per i quali si attendono ancora i provvedimenti per arginare il fenomeno, si aggiunge la delibera pubblicata ieri in cui si è deciso il «Riconoscimento dello stato di emergenza fitosanitaria per l’infestazione da lepidotteri defogliatori delle sugherete». Anche in questo caso la situazione è fotografata dalla delibera regionale: « già dal 2023, dopo diversi anni di pausa, si registra una recrudescenza dell'infestazione».

Onda lunga

Nonostante una parte di questi areali sia stato sottoposto a « trattamenti con attività di contrasto che hanno avuto un buon esito, condotte su oltre 24.000 ettari infestati », sempre dalle risultanze del Tavolo è emerso « che l'infestazione si è ulteriormente allargata». La mappa dei «territori interessati oggi risultano essere l'Alta e la Bassa Gallura, la zona di Thiesi e Villanova, l'Iglesiente e l'Oristanese. La stima orientativa complessiva della superficie interessata, con riserva di integrazione data dall'acquisizione di ulteriori elementi di dati di monitoraggio di dettaglio (e che verranno più precisamente definiti nei prossimi giorni, dai 693 punti della rete di rilevamento Di.Bo.Med), si aggira intorno ai 30.000 ettari di bosco, che necessitano di interventi di contrasto ». Insomma, un vero disastro ambientale maturato negli anni, con responsabilità che andranno accertate, sia sul piano del governo forestale che dei mancati interventi per fermare sul nascere questo fenomeno.

Attacco aereo

La delibera della Giunta non lascia margini sull’urgenza degli interventi: «risulta opportuno e inderogabile riconoscere lo stato di emergenza fitosanitaria ed avviare le procedure di rito per la richiesta di autorizzazione in deroga ai trattamenti da parte del Ministero della Salute. Per la lotta a questi parassiti, infatti, si rende necessario l'utilizzo di un preparato microbiologico che deve essere irrorato con mezzo aereo quando le larve sono nella fase più vulnerabile di crescita, al fine di ottenere la massima efficacia dal trattamento». Per il disastro forestale ora serve l’intervento dal cielo.

