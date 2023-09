Emergenza fogne, Truzzu attacca Area 

L’intervento di un autospurgo ha messo fine, almeno per qualche tempo, all’emergenza igienica che si era creata in via Schiavazzi, dove da settimane sotto palazzo Gariazzo si era formato un lago di liquami fognari. Ma il lago si riforma ciclicamente e se non saranno rifatte le fognature, tra qualche settimana succederà di nuovo.

L’attacco di Truzzu

Il sindaco Paolo Truzzu, intervenuto su sollecitazione dei residenti e del consigliere comunale sardista Marcello Polastri, alza la voce: «Per l’ennesima volta siamo dovuti intervenire per liberare le fogne dei palazzi di Sant’Elia», ha scritto il sindaco sui suoi profili social. «Da 20 giorni le nostre richieste di intervento ad Area sono cadute nel nulla. Come potete vedere dalle foto siamo arrivati a condizioni insostenibili. Sinceramente mi sono rotto le scatole di questa situazione in cui non si ha alcun rispetto delle persone che vivono lì e si scaricano le responsabilità sul Comune. Più volte», aggiunge Truzzu, «abbiamo chiesto ad Area di intervenire per riqualificare l’intera rete fognaria. Se non è in grado lo dica una volta per tutte e metta il Comune nella condizione di farlo al suo posto. La salute e la dignità dei cittadini non possono aspettare».

L’esposto

La settimana scorsa Polastri aveva inviato un esposto al Dipartimento igiene e sanità pubblica della Asl, ai vigili del fuoco e al prefetto Giuseppe De Matteis per sollecitare un intervento. «I continui interventi degli autospurgo causano la spesa di ingenti risorse economiche pubbliche e non risolvono il problema alla radice», aveva scritto. «È evidente che solo il rifacimento dei sottoservizi fognari consentirebbe di limitare la fuoriuscita di liquami. Le condotte», sostiene Polastri, «sono intasate perché sono sottodimensionate in un rione che ha visto crescere i residenti e le tubazioni sarebbero schiacciate dal peso di mezzi pesanti in una strada zeppa di buche».

Abbanoa, spesso sollecitata, aveva fatto sapere con una nota che «le condizioni del sistema fognario di Sant’Elia sono state oggetto di numerosi approfondimenti e tavoli tecnici con Area, proprietaria degli immobili, e Comune di Cagliari nei quali è stato confermato che il gestore non ha titolarità per effettuare alcun tipo di intervento sulle condotte condominiali. Abbanoa ha sempre garantito la massima collaborazione nell’affrontare le criticità di concerto con gli enti competenti».

L’autospurgo

«L’intervento attuale con alcuni Autospurgo», commenta ora Polastri, «stavolta è stato messo in atto dal Comune di Cagliari in modo del tutto straordinario, ma si teme che a giorni, all’interno delle palazzine di Area, possa verificarsi nuovamente un consistente perdita fognaria dai bidet, dai piatti doccia e wc poiché le colonne portanti risultano in parte ancora intasate».

Dopo l’esposto, fa notare l’esponente dei Quattro mori, «non è arrivata nessuna risposta mentre è necessario avviare il rifacimento di tutti i sottoservizi. Ovvio che questa situazione non potrà durare ancora a lungo e rappresenti una ingente spedita di risorse pubbliche con interventi mensili di autospurgo. Da qui l’ennesima richiesta di realizzare a Sant’Elia le nuove fognature nei tempi più rapidi».

RIPRODUZIONE RISERVATA