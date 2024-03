Emergenza finita nel lago San Sebastiano 

Sale il livello del lago San Sebastiano. Le acque stanno cominciando a ricoprire i rami secchi e le vecchie stradine riemerse durante il periodo siccitoso. Dopo le piogge di questi ultimi giorni il livello è aumentato ormai di quasi un metro ma la speranza è che l’ingresso dell’acqua nell’invaso artificiale continui anche nei prossimi giorni. Ormai la terra è colma e non può fare altro che rilasciare acqua in maniera costante. Ed è proprio quello che sta succedendo intorno al lago, da ogni parte ci sono rivoli che si riversano nell’invaso.

Il sorriso

Inoltre il meteo conferma ancora delle giornate di pioggia che potrebbero tranquillizzare ulteriormente sia gli operatori del settore agricolo sia quelli del settore sportivo e turistico e, soprattutto, i tanti paesi a valle della diga che ricevono l’acqua dal lago del Sarcidano. «È cominciato il trend positivo», ha detto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «dal punto di vista naturalistico ci aspettiamo che l’acqua continui ad entrare nel lago. per noi è una cosa importante perché, se cresce il lago, tutto il contesto ne beneficerà, per noi ancora di più in prospettiva delle gare di canoa, dell’escursionismo e delle visite guidate».

Il futuro

Se come annunciato dalle previsioni, ci fosse pioggia intensa nei giorni a venire, potrebbe rientrare completamente l’emergenza e si potrebbe programmare la stagione primaverile ed estiva. Il lago di San Sebastiano, forte della presenza dell’isolotto con la chiesetta, sta diventando sempre di più una meta ambita da chi ama trascorrere delle giornate di riposo e svago in mezzo alla natura. Il 2023 è stato quello che ha consacrato l’invaso già a cominciare dai primi mesi, registrando numeri importanti con presenze sarde ma anche continentali e straniere: il clima mite dell’inverno scorso ha consentito di dare il via ad una serie di escursioni e di visite organizzate dal Circolo nautico San Sebastiano con il dragon boat, le canoe e i pedalò. «Finalmente abbiamo di nuovo un livello accettabile», ha detto Piermario Melis del Circolo nautico, «siamo fiduciosi e a breve riprenderemo con le attività». «Queste ultime piogge», ha confermato il sindaco Luca Pilia, «ci fanno ben sperare ma aspettiamo ancora altre piogge soprattutto per il settore agricolo: se così non fosse potrebbe andare incontro ad un periodo difficile». Tutti con il naso insù dunque in attesa delle nuvole che riempiano una volta per tutte l’invaso scongiurando in questo modo la siccità.

RIPRODUZIONE RISERVATA