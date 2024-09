Emergenza finita, in ospedale arriva un altro diabetologo  

In arrivo all’ospedale San Giuseppe di Isili un altro dirigente medico diabetologo. Pertanto dal mese di ottobre i circa 2700 pazienti affetti da diabete del territorio del Sarcidano Barbagia di Seulo saranno seguiti da due diabetologhe in servizio nella struttura presente all’interno del presidio.

Un rinforzo al servizio di diabetologia era atteso da mesi. Tanti i disagi che i pazienti hanno dovuto affrontare in questo periodo di criticità visto che l’unico specialista rimasto non poteva farsi carico di tutti i pazienti se non per i piani terapeutici e per le urgenze. «È normale», ha detto la portavoce del comitato Sanità Bene Comune Gabriella Serra, «che una sola diabetologa non possa rispondere a tutte le esigenze dell’utenza, speriamo arrivi al più presto, l’aspettavamo già a settembre». C’è voluto qualche mese ma finalmente una nuova figura andrà a coadiuvare il personale già operativo presso il servizio di diabetologia. Qui è già presente la dottoressa Perra che per tutto questo tempo ha cercato di dare risposte anche al gruppo di pazienti rimasti senza medico di riferimento. Presto dunque tutti i pazienti affetti da diabete potranno ritrovare la stabilità persa e che ha portato diverse persone a doversi rivolgere altrove o addirittura ai privati. Da ottobre si ritorna alla normalità mentre resta l’attesa per altri servizi come quello della medicina dello sport oppure la pediatria di base. Ad Isili l’ambulatorio è chiuso, la pediatra del consultorio non ha le stesse funzioni del medico di base.

RIPRODUZIONE RISERVATA