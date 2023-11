Emergenza finita, il paese ha due medici 

In tutta la zona la carenza di medici ha spesso creato una situazione di emergenza. Ma domani a Pabillonis due dottoresse titolari prenderanno servizio per affrontare questa sfida. Ognuna di loro sarà in grado di assistere mille pazienti, coprendo ampiamente la richiesta del paese. Lo studio medico è stato predisposto nei locali delle ex scuole medie e da domani si potrà procedere con la scelta del nuovo medico.

La situazione

In tanti a Pabillonis avranno finalmente l'opportunità di scegliere un nuovo medico di base, poiché molti cittadini avevano dovuto cercare assistenza nei paesi vicini dopo i pensionamenti e a causa della carenza generalizzata di camici bianchi. Ora, gli oltre mille pabillonesi rimasti scoperti potranno scegliere tra le neoarrivate, Eleonora Maccioni e Francesca Lai. L’epilogo di una lunga e difficile lotta: «È importante, per tutti noi, comprendere di avere avuto un’immensa fortuna nella disponibilità di due medici titolari in un momento storico in cui il sistema sanitario sta vivendo una situazione sempre più difficile», asserisce il sindaco Sanna. «Lai e Maccioni potranno inizialmente accettare un massimo di mille pazienti ciascuna, fino a 1500 non appena terminato il corso per massimaliste, e i cittadini sono invitati a usare il buon senso dando precedenza di iscrizione a chi non ha un medico»,è il suo appello. «Meglio evitare di affollare gli studi nei primi giorni per consentire alle dottoresse di costruire i fascicoli sanitari dei pazienti in modo adeguato». A Pabillonis esercita anche Francesco Vargio. Lo stesso è stato nominato titolare in un altro paese e presto lascerà Pabillonis. «Con l’arrivo delle nuove dottoresse non dovremmo avere problemi di copertura per i suoi pazienti», assicura il primo cittadino.

L’ambulatorio

Maccioni e Lai riceveranno nei locali dell’ex scuola media, accessibili dal cancello posto nello stradello di via Ugo Foscolo (di fronte al piazzale usato per il falò di Sant'Antonio), i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18. I lavori sui locali saranno ultimati oggi: previsto il montaggio della rampa per disabili che, assieme all’istallazione del wifi, renderanno i luoghi più funzionali. La scelta del medico è effettuabile online o nella farmacia Virdis di Pabillonis, per chi non ha accesso agli strumenti informatici.

