Emergenza finita, arriva il medico di base 

Non ci voleva andare nessuno, ci è andato lui. Luigi Cadeddu, 66 anni di cui 25 da medico del 118 a Muravera (e altri dieci, ancora prima, nei pronto soccorso e come guardia medica), ha scelto di andare a fare il medico di base a Villasimius, paese di 3700 residenti che dai primi di luglio va avanti con un solo medico.

La novità

Ha preso servizio avant’ieri pomeriggio, in un piccolissimo ambulatorio di fronte alla farmacia. Paga il parcometro per la sua auto («Non ci sono parcheggi bianchi nei dintorni, né posteggi per chi lavora nel centro medico»), si dimena tra mille pratiche burocratiche ma è certo di aver fatto la scelta giusta: «Sono diversi i motivi che mi hanno fatto prendere questa decisione. In primo luogo, dopo tantissimi anni nell’emergenza-urgenza, volevo completare il mio bagaglio con questa esperienza. In secondo luogo non era più concepibile per un medico del 118 come me fare venti turni da 12 ore in un mese, è umanamente impossibile. Terzo, dare una mano a Villasimius, paese che ho nel cuore perché qui feci le mie prime guardie mediche. Paese dove son convinto si possa incidere e portare innovazione». Per la tecnologia, però, occorre aspettare ancora qualche giorno: «Dalla direzione sanitaria – spiega - mi hanno detto che avevo due settimane di tempo prima di entrare in servizio per sbrigare tutte le pratiche ma io non potevo lasciare mezzo paese ancora senza medico. Ho aperto l’ambulatorio e, nel frattempo, porto avanti la burocrazia. Le ricette, ad esempio, le faccio a mano, con carta e penna. Come quando avevo iniziato nel 1991».

Il primo paziente

È arrivato giovedì alle 15, giorno dell’apertura («un vecchietto, era qui addirittura un’ora prima»), poi la fila sin da subito. «Non sarà facile – confida Cadeddu – soprattutto nel primo periodo. Porterò a Villasimius tutta la mia esperienza da medico del 118 e cercherò di fare qualcosa per migliorare la sanità territoriale, una sanità che soprattutto nel Sarrabus è stata abbandonata dalla Regione a prescindere dai colori politici. Sono convinto che questo miglioramento debba e possa partire dai medici di base. Inoltre serve più umanità». In testa ha già diversi progetti, «ad esempio – aggiunge – la telemedicina da applicare in maniera sistematica per i diabetici e per gli anziani, in Piemonte c’è già. Ma anche delle giornate di formazione per i cittadini, ad esempio spiegare loro le tecniche di primo soccorso domiciliare». È necessario, però, il supporto di tutti: «Mi riferisco – conclude Cadeddu – sia all’amministrazione comunale che ai privati. Villasimius è una delle prime aree turistiche della Sardegna se non la prima, merita un servizio sanitario d’eccellenza così come lo merita tutta l’isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA