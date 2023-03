Emergenza finita, alunni in classe 

La scuola elementare di Padru ‘e Lampadas, chiusa precauzionalmente con un’ordinanza del sindaco di Macomer il 17 febbraio per il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, è stata riaperta. La chiusura era stata decisa dopo una verifica che aveva individuato un danno alla canna fumaria della caldaia. Subito è stato predisposto l’intervento di manutenzione e i bambini, per 10 giorni, sono stati trasferiti in altri istituti cittadini, creando disagi tra i genitori e polemiche politiche. Da qualche giorno la situazione è tornata alla normalità e gli alunni sono rientrati in classe.

I lavori

Le verifiche del Comune avevano individuato lesioni ad una canna fumaria, esistente da oltre 40 anni. Sono stati avviati i lavori e ricostruita la canna fumaria in tempi record. «Qualcuno ha strumentalizzato, per biechi fini politici, questa situazione - sostengono gli assessori Gianfranco Congiu e Dalila Puggioni - merita di essere sottolineata l’immediatezza con la quale sono state eseguite le verifiche e l’intervento riparatore. Il che conferma che anche di fronte a eventi imprevedibili si è capaci di assicurare tempi di risoluzione estremamente ridotti». Un anno fa sono stati ultimati i lavori di miglioramento statico e il rifacimento della copertura nella palestra della scuola primaria di Sertinu, oltre all’efficientamento energetico dell’edificio. Procede la sistemazione della sala giochi e dell’area esterna nella scuola dell’infanzia di via Lussu. Sono iniziati i lavori nella scuola dell’infanzia a Sa Corte per sistemare la sala mensa e la recinzione: previsti nuovi arredi. In fase di attuazione i lavori per l’adeguamento statico e sismico delle Medie di via Ariosto. Aggiudicati i lavori di rimozione dell’amianto nella scuola primaria di via Roma, dove si procederà anche con l’adeguamento statico e sismico. Interventi necessari per poter accedere ai fondi regionali e del Pnrr. «Abbiamo sempre lavorato e ci stiamo impegnando per ottenere le risorse necessarie affinché le scuole diventino accoglienti», dice l’assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo.

