Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi  

Manca all’appello l’Abevmy, che contiene un anticorpo monoclonale per il trattamento del carcinoma metastatico del colon-retto e di quello mammario; l’Abriff, contro l’asma; l’antibiotico Amoxicillina; lo sciroppo per la tosse Bechilar; il Candesartan, che cura l’ipertensione; il Fluconazolo, contro le infezioni causate da funghi; il Deferasirox, usato dai trapiantati; anticoagulanti per chi ha problemi cardiocircolatori; vari antiretrovirali per le l'Hiv; e tantissimi altri.

L’elenco

L’ultima lista dell’Aifa, diffusa ieri, contiene ben 4mila “farmaci carenti”, pochi o introvabili nelle farmacie, oppure verso il termine della produzione, dunque presto difficilissimi da reperire.

«Il monitoraggio dell’Aifa è periodico, viene aggiornato continuamente», avverte il presidente di Federfarma Sardegna Pierluigi Annis, «e il problema per molti di questi medicinali è serio, a volte abbiamo scorte, altre invece è complicato trovarli, e in estate la situazione può peggiorare a causa di una popolazione molto più numerosa per la presenza di turisti e dunque, per il consumo maggiore. Anche se, in linea di massima, finora ci sono stati i sostituti».

«Per farmaco carente – sottolinea l’Agenzia – si intende un medicinale temporaneamente non reperibile sul territorio nazionale in quanto il titolare Aic (il responsabile legale dell'autorizzazione e della commercializzazione) non può assicurarne una fornitura continua, rispetto al bisogno terapeutico del paziente. Tuttavia, non tutte le carenze di medicinali rappresentano un problema concreto per il cittadino. In molti casi, infatti, è possibile ovviare alla carenza ricorrendo a un medicinale equivalente; in altri è possibile richiedere al medico la prescrizione di un farmaco alternativo; in assenza di equivalente o alternativa terapeutica, gli ospedali e/o le aziende sanitarie (possono richiedere di importare il farmaco mancante dal mercato estero».

Le cause

Prosegue l’Aifa: «Le cause di una carenza possono essere di diversa natura, fra cui l’irreperibilità del principio attivo, problematiche legate alla produzione, provvedimenti di carattere regolatorio, imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale o emergenze sanitarie».

Sottolinea Marco Porcu di Federfarma: «Tempo fa abbiamo avuto problemi anche con il paracetamolo, ma per fortuna la rete di Medifarma “Sos farmaco” ci aiuta a trovare ciò che non è momentaneamente disponibile. In Italia manca una corretta programmazione, arriveremo al punto in cui alcune molecole non saranno più reperibili da noi, e ci troveremo sprovvisti di determinati prodotti. Inoltre, perché l’Istituto farmacologico dell’Esercito di Firenze non viene utilizzato per la produzione?».

Un’altra esponente di Federfarma nell’Isola, Cristiana Soru, avverte che «spesso ci sono problemi di approvvigionamento dei principi attivi, che provengono da Cina e India, e in più, in estate nell’Isola, turisti e trasporti accentuano la carenza di certi medicinali. Non solo, ci sta capitando che ci chiedano farmaci di cui ormai ci eravamo dimenticati, come quello che cura la tubercolosi, malattia infettiva che purtroppo negli ultimi anni è ricomparsa anche qui».

Allarme dazi

Altra grande preoccupazione riguarda i dazi. «Siamo in attesa di capire cosa deciderà il presidente americano Trump riguardo ai dazi sui farmaci», prosegue Soru. «Le tariffe che imporrà avranno un impatto forte sulle ditte produttrici, sui prezzi, sulla disponibilità e sulla circolazione dei medicinali in tutto il mondo».

