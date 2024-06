Emergenza erbacce in centro  

Erba alta nel centro urbano, lo sfalcio è da rifare. Passeggiando per le vie del paese è facile imbattersi in erbacce che invadono i marciapiedi. Sarà quindi necessario prendere provvedimenti urgenti.

L’assessora all’ambiente Maria Tegas spiega come intende procedere. «La Cosir, ditta incaricata dello sfalcio (oltre che dello spazzamento meccanizzato e manuale) ha completato, una volta, quasi tutto il paese. Dove non è arrivata la Cosir il Comune ha mandato gli operai, come a Sa Cranniga, al parco Capitan Calamaio, nella circonvallazione a valle, a Su Tauli, la zona alta di Gennauara». Nel frattempo l’erba è ricresciuta. «Ci sono altri fondi a disposizione – conclude Tegas – per un altro passaggio a cura del Comune nell’ambito del secondo piano di sfalcio. Il diserbo rallenterà la crescita specialmente ai bordi delle strade». (p. cam.)

