Emergenza erbacce e allarme incendi 

Emergenza erbacce in Trexenta. La sicurezza stradale passa, in maniera importante, anche dalla manutenzione della rete viaria e in particolare dal taglio dell’erba sui cigli delle strade che collegano i vari paesi della zona.

Le erbacce un po’ troppo rigogliose hanno creato delle barriere che limitano la visibilità stradale, con rischi ancora più elevati in prossimità degli incroci. «Ci troviamo dinanzi a una situazione non più tollerabile, il segno di un’incuria che provoca vari pericoli per gli automobilisti e il traffico in genere», accusa Nello Cappai, il sindaco di Guamaggiore che ha pronta la nota di protesta da inviare alla Provincia del Sud Sardegna per chiedere «un intervento risolutivo entro tempi rapidi».

Tra Guasila e Guamaggiore le erbacce ormai sono alte come cespugli; la situazione non è di certo migliore andando nelle strade che collegano Senorbì a Suelli e Ortacesus. Oltre ai problemi legati alla scarsa visibilità a destare allarme per la mancata manutenzione preventiva c’è anche il rischio incendi, molto più elevato di fronte a situazioni di incuria e degrado sui cigli stradali e nelle rotonde. «Non sarebbe opportuno – si chiede Cappai – emanare tempestivamente le gare per affidare il servizio di manutenzione e ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade». (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA