Emergenza e disagi per assenza di medici 

L’enorme cartellone con scritto "AAA medici di base cercansi” era stato installato un anno fa all’ingresso di Zeddiani: ora il dramma che viveva la popolazione è ancora più attuale. I cittadini da ieri possono rivolgersi al medico di base una sola volta alla settimana, il mercoledì. Un disagio enorme per tutta la popolazione, anche perché a Zeddiani non c’è il servizio di Guardia medica. «La Asl ci ha comunicato che per indisponibilità del medico di riferimento e dell'impossibilità momentanea a trovare un sostituto, il turno del giovedì sarà sospeso - ha detto il sindaco Claudio Pinna - Questa mancanza creerà grossi problemi. I cittadini possono rivolgersi quindi agli ambulatori di San Vero Milis e Narbolia». Anche qui però spesso e volentieri il turno dell’Ascot viene soppresso sempre per mancanza di medici. Il 28 febbraio per esempio, come aveva comunicato la Asl nel sito istituzionale, gli ambulatori straordinari di San Vero Milis e di Narbolia sono rimasti chiusi.

Pinna dice anche che il Comune sapeva che il medico di riferimento non avrebbe proseguito, e che la Asl aveva avviato le procedure per una sostituzione: «Le ricerche però non hanno portato il risultato sperato. La forte emergenza prosegue. Se la situazione non verrà risolta in qualche modo dovrò intervenire». Ma a marzo anche il servizio della guardia medica di Oristano, in via Carducci, sarà a singhiozzo: durante tutto il mese le porte si apportano per 15 sere. Oggi e poi nei giorni 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30. Salvo intoppi. ( s. p. )

