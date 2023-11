Emergenza droga, nasce il centro di crisi 

Un percorso di terapia per uscire dal tunnel della droga, ma prima di tutto un supporto per superare un momento di crisi che rischia di sfociare in tossicodipendenza e delinquenza.

È la missione del “Centro crisi” che il Comune conta di aprire a breve in città, partendo dall’adesione al progetto proposto dalla cooperativa sociale Casa Emmaus che da decenni è in prima linea contro le dipendenze. Fenomeno che tocca anche Quartu, con numeri che vanno ben oltre i 400 pazienti seguiti dal Serd.

Il progetto

Il partenariato all’iniziativa è stato formalizzato in Giunta di recente, di fatto il primo passo per ottenere i finanziamenti necessari a concretizzare il nuovo servizio. Si va dal primo step di disintossicazione alla valutazione clinica, sino al percorso terapeutico condiviso con il paziente. A disposizione ci sarà un’équipe di specialisti: operatori sanitari, educatori e psicologi. Il paziente avrà anche informazioni sul danno causato dalle sostanze, il supporto psicologico e farmacologico, programmi riabilitativi e di reinserimento sociale personalizzati, insieme ad una consulenza finale per prevenire possibili ricadute. Non solo: nel centro ci saranno anche dei «posti letto emergenziali finalizzati all'inizio di un percorso di recupero e di cambiamento».

Un progetto voluto dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. «Si tratta di una struttura intermedia tra l'ambiente di strada e i centri di terapia più specializzata, con una proposta che non si limita alla gestione dell’urgenza ma prevede un accompagnamento motivazionale per chi si trova in difficoltà», spiega l’assessore Marco Camboni. «Un servizio che offre la possibilità di un accesso immediato e di permanenza residenziale fino alla risoluzione della situazione di crisi, o del trasferimento in un’altra struttura nei casi più delicati».

Emergenza droga

Impossibile quantificare i destinatari residenti in città. Sullo sfondo c’è il dato degli assistiti dal Serd, con la sede cittadina trasferita mesi fa a Cagliari: oltre 400 quartesi.

«Purtroppo sono decisamente di più», evidenzia l’assessore alle Politiche sociali, «perché ci sono nuove droghe, e un ritorno al crack che generano ulteriori dipendenze da stupefacenti. Persone, giovani e meno giovani, ancora non prese in carico da strutture specializzate, ma che hanno bisogno di un supporto prima che la situazione degeneri». Sostegno che, al di là delle necessarie terapie e cure, si concentrerà anche sul reinserimento attraverso laboratori educativi personalizzati.

RIPRODUZIONE RISERVATA