Emergenza droga e alcol,  ragazzini in fila al Serd: «La prima volta alle Medie» 

A 13 anni fumano cannabis. Il passo verso la cocaina è breve, giusto il tempo di un’estate tra la fine delle scuole medie e l’inizio delle superiori. Lo fanno per sentirsi più grandi. Per stare nel branco. «Che se non fumi ti mette all’angolo». Lo sa bene Antonello Demontis, 66 anni, neuropsichiatra che dirige il Centro di salute mentale dell’Asl Ogliastra e il Serd di Tortolì. Qui i genitori si affacciano per chiedere aiuto. Sembra un fortino assediato, il Serd. Fa scudo al fenomeno con un’équipe multidisciplinare di otto professionisti tra psicologi, educatori, infermieri e assistenti sociali. Tutti insieme lavorano per sostenere le famiglie e riportare i giovani sulla retta via.

La cocaina spaventa, è ormai diffusissima anche tra gli adolescenti. «Siamo impegnati in una campagna di sensibilizzazione tra i genitori e le scuole, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine», spiega Demontis. E lancia un monito a mamme e papà: «Possono venire da noi a chiedere pareri». Droga e alcol insieme producono effetti devastanti tra i ragazzi: «Le prime assunzioni avvengono nel momento in cui passano dalle scuole medie alle superiori».

L’aggressione di sabato scorso a Santa Maria Navarrese ai danni di un giovane ha stimolato il dibattito. A parlare è Maurizio Loi (58), titolare dell’Oleandro club: «È troppo facile criminalizzare tout court un’impresa che vanta con orgoglio più di trent’anni di storia nel campo dell’intrattenimento notturno e in cui si impegnano, con serietà e assoluta dedizione, oltre 20 professionalità. Certi fatti, che condanniamo, nulla hanno a che vedere con i locali in cui si diffonde unicamente musica e divertimento. Le responsabilità vere vanno ricercate altrove: in discoteca si opera una vera e propria selezione basata a impedire l’ingresso a soggetti che risultino in stato di momentanea alterazione. Noi sosteniamo un notevole impegno economico in sicurezza con sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, cartelli di sensibilizzazione, metaldetector e operatori della security. Certo, non siamo un oratorio, ma creiamo un luogo sereno e sicuro all’interno del locale. Non possiamo impedire schiamazzi e litigi che avvengono all’esterno».

