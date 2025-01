Emergenza droga, crescono i piccoli furti 

«Se ti fanno mille euro di danni per rubare un caricabatterie per telefonini lasciato in vista nell’abitacolo, la statistica indica la via: il ladro è quasi sempre un eroinomane». Perché è la categoria di tossicodipendenti più disperata, benché quasi scomparsa: ce ne sono sempre meno, come certificano al Servizio dipendenze dell’Asl (il Serd) e anche dall’osservatorio privilegiato della Questura.

Visto dal “campo”

Massimo Imbimbo lo conferma. Dirigente della Squadra volante, quindi delle “pantere” con gli agenti in uniforme, lui i tappeti di siringhe nei parchi li ha conosciuti qui da noi: «A Roma, dove ho preso servizio nei primi anni Duemila, erano già scomparsi. Sono arrivato a Cagliari nel 2013 e li ho ritrovati, ma qualche anno dopo il fenomeno è finito anche qui». E assieme alle siringhe buttate per terra, si sono praticamente estinti gli scippi («ora il codice penale li definisce furti con strappo e sono rari», spiega Imbimbo). Più che la droga, che c’è e garantisce un’offerta molto ampia sulle tipologie leggere e pesanti, a cambiare le statistiche delle forze di polizia è stato il quasi tramonto dell’eroina, che costa pochi euro. «Mentre la cocaina ora è molto più utilizzata, assieme alle droghe sintetiche», precisa il dirigente della Squadra volante, «per l’eroina bastano le monete: quelle che cerca l’eroinomane quando forza un’auto. Quelli più anziani continuano a iniettarsela, ma sono rari», aggiunge Imbimbo, «mentre le generazioni giovani, se utilizzano l’eroina, la fumano con la cocaina».

Meno reati da dipendenza

Lo scippo non conviene più: l’eroinomane è lento e goffo, i passanti assai meno tolleranti di un tempo e cavarsela è difficile. «Praticamente inesistenti i giovanissimi», dice il funzionario di polizia, «non numerosissimi i 40-50enni, che sono una sorta di highlander : restano vivi a dispetto di patologie gravissime, anche grazie alle terapie attuali per l’Hiv e non solo. Questi sono gli eroinomani ancora a rischio di morire per overdose, perché l’eroina se la iniettano, cosa che non fa più quasi nessuno. E sono quelli che, quando hanno bisogno della dose, si procurano i soldi come possono». Pochi, maledetti e subito, e il metodo più veloce è forzare le auto: «Rubano, ma di rado, le auto intere solo se vecchie di decenni: non sono più in grado di farlo con quelle attuali». Ma non è un reato, per così dire, “in esclusiva” dei tossicodipendenti: i ladri non si sono estinti.

L’osservatorio del Sert

Che gli eroinomani che s’iniettano la droga siano una rarità, lo conferma il Sert, il Servizio tossicodipendenze dell’Asl. «Da noi ne viene qualcuno», conferma Daniela Menghini, dirigente psichiatra, «ma si contano sulle dita di una mano. Altri sono tornati all’eroina dopo essersi disintossicati». L’emergenza, ora, sono cocaina o alcool, a volte cocaina e alcool: «Qui al Serd vediamo chi ha una multidipendenza, perché per il solo alcolismo l’Asl ha una struttura a parte. Qualche paziente», aggiunge Menghini, «assume un mix di eroina e cocaina per via nasale. Infine ci sono i giovanissimi: hanno dipendenze da alcool e da droghe leggere ma, considerata l’età, i danni alle cellule cerebrali troppo giovani sono gravissimi». Spesso, irrecuperabili.

