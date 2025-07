Emergenza discariche nel litorale 

Allarme per le discariche in via Dei Narcisi, lungo il litorale. All’altezza dell’incrocio con via dell’Autonomia Regionale, vengono accumulati rifiuti di ogni tipo: residui di lavorazioni edili, water, bottiglie di vetro, buste piene di immondizia.Un angolo di un terreno privato, non recintato, è stato trasformato in discarica. Le segnalazioni dei residenti sono servite a poco: nessun è ancora intervenuto e la trafila è più lunga perché si tratta di un terreno privato.

C’è però un’ordinanza che scadeva i primi di giugno che obbligava i proprietari dei terreni di bonificare le aree non solo dalle erbacce ma anche dai rifiuti, pena pesanti sanzioni. I cumuli di rifiuti si trovano poi a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Stesso problema anche in via San Martino, a pochi passi dalla zona dove doveva nascere il convento dei Carmelitano scalzi. Sei anni fa era stata addirittura posata la prima pietra e annunciato il via ai lavori, ma ad oggi l’intervento non è mai cominciato.

