Quartucciu.
01 novembre 2025 alle 00:27

Emergenza discariche in via Manin e piazza dell’Autonomia 

A Quartucciu in via Daniele Manin, al confine con Quartu, ogni fine settimana accanto al canale compaiono nuovi rifiuti: sacchi di immondizia, bottiglie, cartone, ma anche pentole e piccole stufette lasciate sul ciglio della strada. I residenti, di mattina, trovano l’area invasa di rifiuti di chi la notte prima ha deciso di sbarazzarsene incurante del decoro urbano. Situazione che ha spinto i residenti a ripulire l’area da soli, vista anche la vicinanza alle case. Nonostante gli sforzi, il fenomeno si ripete con regolarità, trasformando un angolo tranquillo del quartiere in un punto critico per la gestione dei rifiuti.
Un problema analogo riguarda piazza dell’Autonomia, nel cuore del paese. Il marciapiede accanto ai cestini pubblici è diventato un punto di scarico per elettrodomestici e rifiuti ingombranti. Diversi aspirapolvere, poltrone per ufficio ed elettrodomestici vengono abbandonati nella piazza, proprio di fianco alle palazzine. L’ultimo rifiuto che aveva catturato l’attenzione e l’ira dei residenti, un climatizzatore lasciato accanto ai cestini. Dopo oltre un mese, il condizionatore è stato finalmente rimosso, anche in seguito all’intervento dell’assessore ai Servizi tecnologici Walter Caredda, che aveva inoltre invitato i cittadini a collaborare con l’amministrazione e segnalare ai vigili urbani.

